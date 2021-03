Pasqua, Giappone e cioccolato: le ispirazioni vincenti per le colombe di Sal De Riso

Pubblicato il 15 marzo 2021 | 16:17

La Colomba Sol Levante di Sal De Riso

La Colomba ai Tre cioccolati di Sal de Riso

, il famoso pasticciere, secondo classificato al sondaggiodi Italia a Tavola - categoria pasticceri, è dimostrazione virtuosa di come si possa effettuare consapevolmente, ma al contempo con gioiosa naturalezza, il passo da un’era, quella pre-Covid, all’altra, che denominiamo “in Covid”, per poi anelare nel tempo breve al post-Covid.Questa meditata considerazione è frutto della presentazione delle due nuoveda Sal De Riso approntate per l’imminente. Mentre laè lache si contempla e golosamente si compiace, la Colomba è la Campania che osserva il mondo della pasticceria, lo apprezza, ne introita il meglio e nel lasciarsi dolcemente sedurre da tanta bontà, ci aggiunge di suo ed il risultato è ghiotta sorpresa. Ecco perché ci piace particolarmente quanto ha fatto Sal De Riso: i sapori nostrani, campani ed italiani nel loro insieme, in abbraccio felice con gusti esotici.E dall’abbraccio tra il Belpaese ed ilnasce la nuova. Glirappresentano l’anima di questo dolce, dove frutti come mandarino, pompelmo rosa e limone vengono contaminati dall’agrume giapponese. La colomba si caratterizza per la sua lievitazione naturale, la suae la sua morbidezza. La soffice pasta lievitata, senza cubetti di arance candite e glassa di mandorle, è farcita con ananas semi candita, fragole Candonga e Inspiration Yuzu Valrhona.L’altra novità è la colomba. Libidine (!) per tutti i rei confessi amanti folli del cibo degli dei! Questa colomba si origina dalla fusione fra lae tre differenti tipologie di cioccolato: bianco, fondente e al latte. La soffice pasta lievitata, anch’essa senza cubetti di arance candite e glassa di mandorle, è farcita al suo interno con deliziosa crema al gianduia e gocce di cioccolato bianco, al latte, fondente uniti alle nocciole.Ovviamente ilSal De Riso non abiura dall’e pertanto propone comunque la classica, farcita con bucce d’arancia candite e ricoperta con la tipica glassa alle mandorle, e lache al suo interno contiene in aggiunta limone e mandarino della Costiera Amalfitana e sopra la glassa alle mandorle e nocciole. In linea con la tendenza al “meal kit”, che qui denomineremmo “”, la colomba Cremderì al cioccolato accompagnata all’interno della scatola da un vasetto da 100 g della deliziosa crema alle nocciole: ci pensa quindi il cliente a dare il tocco finale.Per informazioni: www.salderiso.it