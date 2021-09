Prodotti e professionisti in passerella

Sull’onda lunga del protocollo d’intesa firmato a inizio giugno dalla Federazione con il ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale e siglato dal sottosegretario Manlio Di Stefano, si sono aperte nuove, fertili strade. L’accordo prevede un’unità di intenti per portare nel mondo eventi che promuovano il Made in Italy, inteso sia come materie prime che come valore dei professionisti.

Sul primo punto, il valore delle materie prime, la Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria (Fipgc) è partita di slancio. Il 10 ottobre, a Roma, nelle sale di Palazzo Rospigliosi, abbiamo organizzato la quarta edizione del Campionato del mondo di Panettone. Trecento professionisti saranno in competizione in quattro diverse categorie: Classico, Decorato, Innovativo e Gluten Free. La passerella che vuole mettere sotto i riflettori i prodotti italiani che hanno reso la nostra pasticceria conosciuta in tutto il mondo si sposterà a fine mese a Milano in occasione di una vetrina tanto attesa.

Dal 22 al 26 ottobre Fieramilano sarà il quartier generale di Host, il Salone internazionale dell’ospitalità. E noi saremo presenti con un evento-novità davvero di grande portata. Abbiamo organizzato la prima edizione del Campionato del mondo di Tiramisù. Trenta concorrenti, dopo le selezioni, si sfideranno nella realizzazione di un Tiramisù classico, con ricettazione e ingredienti tradizionali, e di uno innovativo, che presenti novità nella forma, nel gusto, nelle consistenze e nelle strutture.

Un palcoscenico come quello di Host si rivela quindi ideale per portare in alto nel mondo il Made in Italy con prodotti simbolo. Sul fronte del valore professionale The Best Pastry Chef in the World vedrà in primo piano le équipe di eccellenza Fipgc che condivideranno la loro esperienza di elevata caratura, così come il Contest School, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e gli Istituti alberghieri. In questa occasione gli studenti terranno delle dimostrazioni e si sfideranno in una gara di dessert al piatto. Sotto gli occhi di operatori e aziende di tutto il mondo, la filiera completa della nostra arte dolce, dai professionisti di domani ai campioni.