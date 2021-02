Tecnologia, alleata in laboratorio: agevola il lavoro del pasticcere

Pubblicato il 23 febbraio 2021 | 07:02

Le infinite possibilità che ha un pasticcere armandosi della giusta tecnologia

non sono mondi opposti. Tutt’altro. In un laboratorio dil’una alimenta l’altra. Leoggi hanno nel proprio dna un elevato tasso di tecnologia. Un aspetto fondamentale per snellire, agevolare e migliorare l’opera del pasticcere. Stiamo vivendo un momento complicato, caratterizzato da andamenti altalenanti del ritmo di lavoro. In questo contesto l’utilizzo della tecnologia in pasticceria favorisce l’dellae la può ottimizzare abbattendo ilPossiamo inoltre contare su un ampio ventaglio di proposte dal comparto industria, aziende specializzate nell’elaborazione di strumenti professionali per noi ad alto contenuto di servizio., impastatrici, sfogliatrici,per cotture e precotture. L’obiettivo è sviluppare e ampliare una gamma di prodotti, in linea con le esigenze della clientela, da poter offrire sempre, al momento. In questo senso. Avere il prodotto pronto quando il cliente lo chiede , che siano brioches, torte da forno o pasticceria mignon. La tecnologia ci aiuta ad anticipare e prevedere la domanda: è un nostroOggi ci aiuta anche dal punto di vista ergonomico, perché, non dimentichiamoci, gli sforzi inutili e ripetitivi in laboratorio a lungo andare sviluppano derive psicofisiche dannose con ricadute immaginabili sulla produzione.Allo stesso tempo la tecnologiadonando tempo prezioso al pasticcere e alla sua squadra. Una libertà di manovra utile per realizzare, pianificare il lavoro, aggiornarsi, comunicare con la clientela. Valore aggiunto, insomma. Un mondo e un mercato in continuo cambiamento che domanda formazione a tutto campo.e semilavorati richiedono sempre più, affinché esprimano al massimo le loro caratteristiche. E così anche le attrezzature evolvono per consentire di lavorarli al meglio permettendo agli operatori di interpretare il valore della propria professionalità.