Gino Sorbillo, un napoletano zen: Ora l'abilità è mantenere la calma

Gino Sorbillo

ino Sorbillo, napoletano per nascita, nomade per necessità di, lavoro da lui abilmente creato ed incrementato, è alle prese con la gestione dei suoi, ben conscio delle difficoltà del momento. Mai demotivato, lucidamente guarda avanti e vede radioso futuro. E conversare conè sempre piacevole ed interessante anche per capire come sta vivendo l'ultimo turno del sondaggio di"Personaggio dell'anno dell'enogastronomia e dell'accoglienza" ( CLICCA QUI PER VOTARE ).Sono a Napoli. Mi ritrovo in una veste nuova che comporta grande concentrazione e responsabilità. Diciamo che ogni giorno è un punto interrogativo, non si riesce mai a prevedere il lavoro; questa cosa è problematica perché diviene difficile organizzare tutta la preparazione.L’abilità risiede solo nel mantenere la calma, bisogna prendere le cose come vengono e resistere.No. Le persone sono solo più attente ma restano sempre le stesse Sì, cerco di fare il pranzo più prolungato e qualche volta resto aperto anche il pomeriggio.No. Io sono sempre stato la pizzeria dei napoletani.Così, proprio d’istinto, ti farei una mezza Marinara e una mezza Margherita. Ma adesso che ci penso, conoscendo i tuoi appetiti, forse ti fare due mezze Marinare e due mezze Margherite.Nel calice una Nastro Azzurro spumeggiante.Io non ambisco a nulla, sono in lizza nella fase finale e va già bene così. Mi occupo del mio lavoro, cerco di farlo bene e senza competizioni.Me lo immagino sempre meglio per poter arrivare via-via ad una normalità che potrà farci dimenticare tutto quello che ci è capitato in questi lunghissimi mesi.Amen, verrebbe da dire, a chiosa dell’auspicio di Gino Sorbillo!