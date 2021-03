Campionato mondiale della pizza fatta in casa: già centinaia le ricette in gara

Pubblicato il 15 marzo 2021 | 09:36

Requisito imprescindibile è l’utilizzo di un forno elettrico di tipo domestico





Partecipazione gratuita e aperta a tutti

Gara in due fasi

In palio i corsi per diventare pizzaiolo professionista

he lasia il piatto più amato ormai e cosa certa. E ora l’ennesima conferma. Sono, infatti, centinaia lediinche stanno arrivando alla sede di Avpn, Associazione Verace Pizza Napoletana, da quando il 25 febbraio si è aperto il “”, seconda edizione del campionato mondiale della pizza fatta in casa.«Onestamente pensavamo fosse difficile ripetere l’exploit del 2020 – racconta, presidente Avpn – che aveva visto la partecipazione di 800 pizze , provenienti da 38 Paesi e con un seguito social davvero impressionante. Ma questa seconda edizione sta superando tutti i, con numeri che testimoniano del successo di un format che si basa su un principio semplice: tutti amano la pizza e tutti vogliano provare a prepararla in casa nel migliore dei modi».A favorire il successo di questo amatissimo contest anche la semplicità della formula. Poche regole e ben definite, basate sul ilAvpn, riconosciuto a livello internazionale. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, amatori e professionisti.Ai partecipanti viene offerta ampia possibilità nella scelta delle pizze che vorranno proporre, da quellealle varianti. Unico requisito imprescindibile è l’utilizzo di undiLa gara si divide in due fasi. La prima, che è partita il 25 febbraio e si chiuderà il 25 marzo, prevede l’invio da parte dei concorrenti, via messenger e al profilo Facebook Avpn @verapizzanapoletana, della foto della pizza proposta e del forno di casa utilizzato. Le foto saranno pubblicate nell’album “VeraPizzaContest” inserito nella pagina Facebook dell’associazione e potranno essere votate da tutti con un semplice/mi piace.La seconda fase, che andrà dal 26 al 29 marzo, prevede la, da parte di unacomposta da 10 maestri pizzaioli, delle 20 pizze più votate. Un panel di caratura internazionale con giudici provenienti da Brasile, Australia, Egitto e Italia che terranno conto di elementi come forma, cottura, appetibilità e farcitura.La votazione determinerà i 3 vincitori che potranno usufruire, a seconda della loro posizione sul podio, di tre diversi livelli diper pizzaioli “firmati” Avpn.A tutto questo vanno aggiuntimessi a disposizione dai partner dell’iniziativa, dagli strumenti “tecnici” fino ai kit di prodotti, vere e proprie eccellenze.«E, a proposito di prodotti – sottolinea Pace – ci piace segnalare la nuova iniziativa messa in campo da Avpn: si tratta di “”, una linea di prodotti che l’associazione “firma”, garantendone la qualità, proprio sul fronte della pizza fatta in casa. È evidente che per noi il vero luogo di consumo del nostro prodotto rimangono le pizzerie ma riteniamo indispensabile che, anche per la pizza fatta in casa, si utilizzino prodotti dagli alti standard qualitativi. Perché la pizza merita rispetto».Il “VeraPizzaContest” vede la partecipazione di: Molino Casillo, La Fiammante, Ooni, Latteria Sorrentina, Primotaglio, GiMetal e Agorass agenzia di Italiana Assicurazioni.Per informazioni: www.pizzanapoletana.org