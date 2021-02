Napoli è la capitale mondiale della pizza. Ma lo è anche delle pizzerie? Occorre cogliere i nuovi trend

Pubblicato il 13 febbraio 2021 | 16:14

L'unica vera capitale della pizza nel mondo è Napoli





Ricordiamoci il patrimonio Unesco…

Napoli VS resto del mondo

Occorre sfruttare i trend

Come ripensare l’azienda pizzeria

Dall’Unesco al… futuro

vasca dibattimentale nella quale ci si immerge con cautela. Cautela dovuta non alla profondità delma, viceversa, all’essenza intrinsecamente debole e vacua, di questo dibattito. Elevato il rischio di aggiungere banalità a banalità. Discernere di dove il sapere matriciale di cultura materiale, storia e geografia colloca ladellaè esercizio vano. Vano per due motivi che, stramberia dei dibattiti inutili, sono opposti. Primo motivo: in onestà intellettuale, che senso ha porsi la domanda? La risposta è semplice:Secondo motivo: se si dà asilo a postulati autoreferenziali, allora vince chi parla per ultimo. Adesso è Chicago , in amena autoreferenzialità. E se fosse Mosca? E se fosse Parigi? E se fosse San Francisco? Sempre aspettando quello che, per far vedere che si aggiorna e coglie ie ritiene di parlare a “chi sa”, dice Caiazzo oppure dice Caserta.Ritenendo di avere argomentato il motivo per cui ci si esenta dal contribuire alla costruzione del nulla, si va oltre e ci si pone interrogativo altro. Atteso che Napoli è la capitale della pizza e mica per giocoha dichiaratodel(non ci risulta sia in corso candidatura per l’arte del pizzaiolo di Chicago), abbiamo identica ragionevole certezza nel dichiarare Napoli capitale delleLa risposta di, presidente associazione PizzaiUoli Napoletani, è chiara: «L'unica veradellanel– ha commentato - Noi non abbiamo bisogno di autoproclami: la nostra non è solo una pietanza, è un'arte che non a caso è stata riconosciuta dall'Unesco quale Patrimonio dell'Umanità. Chi ha mai deciso che Chicago possa essere la capitale di quella che chiamano pizza ma che è in realtà unamericano, un pasticcio ripieno che non ha nulla a che vedere con il piatto della reginao con la nostra pizza figlia del? E non si tratta qui di fare polemica, ma solo di affermare la netta differenza tra due piatti, prodotti, pietanze che non possono avere lo stesso nome. E l' Italian sounding utilizzato per definire quel piatto dai bordi altissimi e dalla ricca farcitura è fuorviante. Perciò giù le mani dalla pizza, che è una sola: quella napoletana intrisa di».Ma, lavorando di accetta, riservandoci di intervenire di cesello in chiusura, azzarderemmo questa risposta: sì, Napoli era capitale delle pizzerie in epoca a.C. (ante Covid) ma non è detto che lo sia in epoca d.C. ().E perché la ragionevole certezza prima e il ragionevole dubbio dopo? Perché una cosa è saper fare ile cosa altra è saper esaudire i desideri del cliente ponendo a fulcro di ciò l’esperienza da far vivere al cliente. Esperienza che include “anche” il manufatto pizza.Ed è su questo terreno chi si disputa la tenzone Napoli vs “resto del Mondo”. L’arma migliore è in dotazione al resto del Mondo. Non che a Napoli non vi sia contezza dell’esistenza di quest’arma, ma vi è ritrosia a usarla, ad apprendere come usarla bene. Ladello stiamo bene così!Quest’arma ha un nome che è un acronimo: Aao. Ed Aao sta per, ovvero “aperti quasi sempre”. Quel “quasi” pesa all’incirca 15 ore su 24, a fronte di un convenzionale “orario di apertura” che è di 9 ore se si effettua pranzo e cena oppure 5 ore se si apre solo a cena.Aprire solo a cena ha senso. Anche aprire ae aha senso. Ed il senso è dato dalla considerazione semplice quanto saggia che la pizza si mangia a cena, suvvia volendo anche a pranzo e tertium non datur. Dove mai si è vista la pizza napoletana cotta nel forno a legna servita come prima, come, come brunch, come, come dopo cena?Verissimo, dove si è visto mai? E difatti, la pizzeria del d.C. nell’utilizzare l’arma Aao fa una cosa né semplice, né confortevole: ampliasenza snaturarlo, calibrandolo in funzione degli slot orari e delle diverse tipologie diche vivranno il locale in funzione delle loro abitudini a loro volta almeno parzialmente funzione delle loro attività lavorative e delle nuove modalità di espletarle. Al riguardo si pensi alla rivoluzione cagionata dalloPuò una pizzeria servire la prima? Ma certo che può! E può, con un minimo infrastrutturale di WiFi ben dimensionato, accogliere confortevolmente quanti vogliano leggere, chattare, lavoricchiare, navigare in rete e nel mentre sorbire una bevanda e gradire uno stuzzichino? Ma certo che può. Si pensi ad allocazioni dinamiche dei layout. E via ad andare con l’aperitivo: arrivano i colleghi di lavoro della zona che poi magari fanno pick up e la pizza la mangiano a casa. Ma nel mentre è attiva anche il. E via così con dopo pranzo, con happy hour e con la cena. Happy hour con servizio di vini al calice; taglieri sontuosi e di qualità. Ed anche frutti di mare e bollicine? Perché no! E siamo a cena: la pizza!Ecco l’arma Aao se caricata a salve è solo un costoso e dannoso giocattolo che nuoce a tutti. Se la si carica con le giuste munizioni, allora sì che è arma micidiale.Proviamo, eccoci al cesello, ad individuare in prima approssimazione le munizioni indispensabili: diversadel lavoro; rimodulazione dei turni del personale; nuove skills, sia hard che soft di tutto il personale; appropriatidi; ampliamento degli approvvigionamenti in funzione dei diversisenza mai prescindere da alta qualità e da filiera corta; comunicazione efficace. Insomma,Che l’arte del pizzaiolo napoletano sia considerata Patrimonio dell’Unesco è riconoscimento che onora. Nell’onorare deve stimolare al cimento di mantenere vivo l’esercizio dellacon il necessarioagli evolventi. L’incedere quieto e rettilineo provoca assuefazione e pigrizia e induce a pensare che in fondo va tutto bene. Poi intervengono fattori esterni, questa volta la tragedia della pandemia, e ci si accorge che il rettilineo è scomparso e ci sono insidiosi tornanti. Concludiamo con quanto Shakespeare fa dire a Coriolano: “e tutti gli equipaggi parean avere egual maestria nel navigare, fino a quando il mare fu calmo”.Ecco, adesso siamo tutti nel mare in tempesta: sfoggiamo maestria.E siccome la maestria non si compra un tanto al chilo dal droghiere, proviamo a farcela in casa osservando, riflettendo, studiando, imparando, confrontandoci con i colleghi, ed infine attuando secondo piano redatto, secondo suggerimenti dei collaboratori e sempre propensi ad effettuareSi è presa Napoli a case study, ma lo scenario, con alcune differenze, è ampliabile al palcoscenico nazionale. Analogamente il Resto del Mondo è definizione necessariamente generica sebbene non ambigua. Ci si è riferiti, per effettuare benchmark, soprattutto agli Usa ed anche alla Francia ed alla Spagna, In questi Paesi le profittevoli dinamiche di business scaturenti dal cosiddetto Aao sono già patrimonio considerevole del settore.