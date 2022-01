Casa Sanremo 2022, Florindo Franco è il pizzaiolo ufficiale

Si scaldano i motori per la nuova edizione di Casa Sanremo, la location esclusiva dove si svolgono molti degli eventi collaterali del Festival della Canzone Italiana, che anche quest’anno dal 31 gennaio al 5 febbraio 2021 accoglierà cantanti in gara, vip e addetti ai lavori nella cornice dello storico PalaFiori (la struttura per eventi del Comune ligure). A deliziare i loro palati ci sarà anche Florindo Franco, scelto come pizzaiolo ufficiale della location.

Il maestro pizzaiolo Florindo Franco

Da Il Boss delle Pizze a Sanremo

Florindo Franco, maestro pizzaiolo, titolare della Lievito Madre di Crotone, torna nella Città dei Fiori dopo aver vinto il premo «Eccellenza Italiana», ricevuto lo scorso anno nel salone delle feste del Grand Hotel Des Anglais. Sfornerà pizze per ospiti, invitati, addetti ai lavori e ovviamente per i concorrenti in gara. «Sono davvero orgoglioso ed emozionato di tornare a Sanremo per realizzare per la prima volta le mie creazioni in una location storica come Casa Sanremo - ha dichiarato - Spero davvero tanto che icone della musica italiana possano assaggiare la mia pizza, penso a giganti come Gianni Morandi e Massimo Ranieri, ma anche artiste uniche come Elisa ed Emma Marrone».

Per Florindo Franco il 2021 è stato ricco di successi

Florindo Franco ha concluso un 2021 magico con il titolo di Pizzeria Eccellente d’Italia della prestigiosa guida 50TopPizza dopo averlo iniziato con la vittoria del cooking show televisivo Il Boss delle Pizze. Ora un altro grande successo attende il maestro calabrese nella città dei fiori durante il Festival di Sanremo 2022.