È la Bella Napoli di Gela la Migliore Pizzeria di Sicilia 2022

La Pizzeria Bella Napoli di Gela (Cl) dopo diversi riconoscimenti, come i due spicchi attribuiti dalla Guida delle Pizzerie 2023 del Gambero Rosso, è stata riconosciuta come la Migliore Pizzeria di Sicilia 2022.

Daniele Cacciuolo



Oltre 5mila voti

Oltre 5mila preferenze hanno sancito il 1° posto assoluto del Premio Migliori Pizzerie di Sicilia 2022, organizzato dal giornale online All Food Sicily, ottenuto con una votazione online che inizialmente ha compreso 50 pizzerie sparse in tutta l’Isola.



Daniele Cacciuolo, talentuoso pizzaiolo di origini campane

La pizzeria della provincia nissena è sapientemente gestita, sin dall'inaugurazione, da Marzia Cremone e Daniele Cacciuolo, talentuoso pizzaiolo di origini campane, trapiantato a Gela per amore. Un percorso lineare fatto di passione per il proprio lavoro ma anche di studio, aggiornamento, formazione e amore per un territorio quello gelese che lo ha ricambiato con affetto e stima, tanto da votarlo in massa.



Ottima anche l’accoglienza in sala

Un riconoscimento che non premia soltanto Daniele Cacciuolo ma che deve tanto a Marzia che si occupa dell'accoglienza di sala. Il garbo, la competenza, la simpatia che fa trasparire, interfacciandosi con la clientela, sono elementi fondanti e decisivi del successo della pizzeria, alla stessa stregua della qualità eccelsa degli impasti, dei topping e dell'eleganza del locale.



Anche buon ristorante siciliano

In una prospettiva di crescita del turismo enogastronomico e culturale che rappresentano le vere sfide del presente e del futuro prossimo di Gela e del suo hinterland, Bella Napoli fornisce un sostanzioso contributo nell’attivazione di un sistema virtuoso di economia circolare dal momento che uno degli elementi caratterizzanti della sua offerta di pizza napoletana contemporanea poggia sull’utilizzo di prodotti legati alla stagionalità provenienti dal circondario. Per chi stranamente non ama la pizza Bella Napoli è anche un buon ristorante legato sempre alla sicilianità.

Bianca con guanciale



Protagonista a Casa Sanremo

Da sottolineare che i successi ottenuti hanno travalicato la clientela gelese per cui da tutto il comprensorio i clienti siciliani e i turisti sono disposti a percorrere parecchi chilometri per gustare una pizza di grande qualità, grazie anche alla fama dovuta alla partecipazione, quale pizzaiolo, a Casa Sanremo in occasione del Festival della canzone. Il turista va a Gela non solo per Bella Napoli, la città comincia ad essere un’ambita meta grazie, tra l’altro, al Museo Archeologico dove si possono ammirare tra l’altro i resti di una nave greca, le Mura Timoleontee del IV secolo a.C. nel parco Caposoprano, il Castello di Falconara.



Cornicione perfetto

Cacciuolo offre al cliente una pizza con un cornicione dotato di una perfetta alveolatura, leggermente croccante all’esterno, leggera, quasi impalpabile ed estremamente digeribile grazie al processo di lavorazione dell’impasto, frutto di una lunga lievitazione naturale e di un blend segreto di farine e semole, il tutto arricchito da materie prime selezionate che privilegiano il territorio.



«Sono molto felice ed emozionato per aver raggiunto questo traguardo - dichiara Daniele Cacciuolo - grazie alla mobilitazione della nostra clientela fidelizzata, dei cittadini gelesi e non solo, che mi preme ringraziare, con senso di gratitudine. La nostra città merita e per me è un onore consegnare questo traguardo e contribuire allo stesso tempo a renderla un punto di riferimento della grande tradizione gastronomica siciliana».



Bella Napoli

Lungomare Federico II di Svevia 70 – 93012 Gela (Cl)

Tel 392 5715086