Pizzaioli francesi in sfida per la migliore pizza napoletana

Il conto alla rovescia è iniziato. Torna, infatti, a Lione dal 19 al 23 gennaio 2023 l'atteso appuntamento Sirha Lyon, l'appuntamento mondiale della ristorazione e dell'industria alberghiera che compie quest'anno 40 anni. Spazio anche all’Italia con la sfida per la migliore pizza napoletana.

Tutto pronto per il 4° Campionato francese di Pizza Napoletana



Oltre 4mila espositori e marchi

Una nuova edizione per una nuova, straordinaria offerta: 4mila espositori e marchi, provenienti da circa 30 Paesi, oltre a centinaia di conferenze, dimostrazioni e concorsi. Il tutto si terrà come sempre in un'unica località, in un palcoscenico di 140mila m2 e in un'atmosfera accogliente e cordiale, che facilita e incentiva un proficuo scambio di conoscenze e know-how tra professionisti. Saranno cinque giorni dedicati al mondo del Food Service, di circolazione di idee innovative, che assecondano - e soprattutto anticipano - un mondo in costante cambiamento.



Premi alle migliori innovazioni

Immancabili saranno anche quest'anno i Sirha Innovation Awards, i riconoscimenti emblematici del Salone con cui si verranno premiate le migliori innovazioni, suddivise in tre categorie: prodotti, bevande e ingredienti; materiali e attrezzature; tecnologie e servizi. Dopo lo studio di oltre 270 dossier, la giuria, costituita da chef, pasticceri, ristoratori, giornalisti ed esperti dell'alimentazione, ha individuato 12 vincitori, che esporranno i loro prodotti nello spazio dedicato alle "Sirha Innovations" e verranno premiati nel corso di un evento dedicato nel pomeriggio del 19 gennaio.



Campionato francese della pizza napoletana

Come dicevamo, gli amanti della pizza non potranno invece fare a meno di assistere al 4° Campionato francese di Pizza Napoletana: 40 pizzaioli provenienti da tutta la Francia si sfideranno a colpi di impasti per aggiudicarsi il titolo di migliore pizza napoletana Stg (Specialità Tradizionale Garantita). L'evento si terrà negli spazi del Sirha Lyon il 23 gennaio ed è ospitato da Gd Distribution, specialista in attrezzature professionali per ristoranti e pizzerie, in collaborazione con l'associazione delle pizzerie francesi (Apf) e l'Associazione Verace Pizza Napoletana (Avpn).



Quarant’anni per il salone

Creato nel 1983 con il nome di "Salon des métiers de bouche”, il Sirha Lyon compie 40 anni. In occasione di questo anniversario, la nuova edizione del Salone si arricchisce di numerose novità, come gli Sirha Dynamics, ovvero interventi di esperti, masterclass e testimonianze, che porteranno all'attenzione dei decision maker e degli operatori del settore i grandi temi che caratterizzano oggi il mondo e la stessa filiera della ristorazione e dell'ospitalità: il benessere umano, l'equilibrio con l'ambiente, la creatività e l'innovazione.



A dimostrazione della volontà di essere sempre al passo con i tempi, l'edizione 2023 Sirha Lyon si presenta inoltre più sostenibile che mai. Secondo il primo studio Sirha Food svolto tra più di 200 professionisti in Francia a settembre 2022, oltre l'86% degli operatori del settore è impegnato in un'iniziativa di transizione eco-responsabile (il 100% dei produttori, il 79% dei ristoranti e il 78% dei fornitori, dei distributori e degli operatori del settore digitale). Anche il salone Sirha Lyon ha dunque voluto fare la sua parte, dando vita a un evento più rispettoso dell'ambiente. Tra le novità di quest'anno, il recupero dei rifiuti riciclati e dei biorifiuti, la raccolta e la ridistribuzione delle derrate alimentari e il fatto di essere un'edizione paperless, avendo ridotto al minimo l'utilizzo di carta, anche grazie alla creazione di una app dedicata, con informazioni generali, la possibilità di organizzare momenti di networking e accedere a video e streaming.