Le pizze di Vincenzo Onnembo conquistano i palati di DaZero a Milano

DaZero, la catena artigianale di pizzerie cilentane, promuove da sempre eventi innovativi sul mondo della pizza. Si terranno nei locali di DaZero serate particolari con ospiti d’eccezione alcuni tra i migliori classificati 50 Top Pizza. A Milano in via Dell’Orso 4 si è tenuto il primo appuntamento con Vincenzo Onnembo di nNea Amsterdam. Si tratta della prima delle quattro serate del tour itinerante nei locali della celebre insegna cilentana.

DaZero Milano

Le prossime tappe

Seguiranno le altre con: Angelo Rumolo di Le Grotticelle dalla provincia di Salerno, poi Lorenzo Sirabella di Dry Milano e il maestro Vincenzo Capuano delle omonime pizzerie. Il prossimo appuntamento? Torino il 17 aprile con Angelo Rumolo. Seguiranno: Maggio TBD, DaZero Milano in via dell’Orso 4 con Lorenzo Sirabella di Dry Milano, classificato 9 in 50 Top Pizza Italia 2022 e 18esimo in 50 Top Pizza World 2022. Giugno TBD, DaZero Vallo della Lucania in via Angelo Rubino con Vincenzo Capuano, 14esimo classificato nella 50 Top Pizza Catene Artigianali World 2022.

Obiettivo? Fra scoprire nuove versioni e idee di pizza

Obiettivo: far scoprire agli amanti della pizza di tutta Italia, nuove filosofie, versioni e idee di pizza, ricette gastronomiche con abbinamenti studiati e ingredienti che identificano i territori di ogni pizzaiolo. Sottolinea Giuseppe Boccia, founder DaZero: «L’idea è nata da una chiacchierata a Madrid nel corso dell’ultima premiazione 50 Top Pizza World, in cui con DaZero ci siamo aggiudicati il 23esimo posto nella classifica delle catene artigianali. Perché non unire, in un vero e proprio tour per l’Italia, maestri da regioni diverse, magari con un’idea diversa di pizza? DaZero promuove da sempre la pizza come motivo di aggregazione e collaborazione nel settore, dai fornitori ai colleghi. Ci è sembrato quindi il momento perfetto per dare il via a questa serie di appuntamenti che abbiamo chiamato Il Luna Park della Pizza, per dare l’idea dell’itinerante tra le nostre pizzerie in tutta Italia e perché il mondo costruito intorno alla pizza, oggi, è sempre più sotto i riflettori».

Giuseppe Boccia e Vincenzo Onnembo

La prova d’assaggio

Nel menu a Milano abbiamo potuto assaggiare Guilty Marinara di nNea con pomodoro, aglio, origano Incontro, mozzarella di bufala in spuma, colatura di alici; sono seguite due ricette di Vincenzo Onnembo: la Padellino Cruscale con cime di rapa, stracciata, anguilla affumicata e topinambur e De’ Pastori con crema di pomodoro arrosto, sciancata calabrese, pane croccante all’aglio, peperone crusco e cacioricotta. Infine, tra le più amate del brand, ma rivisitate per l’occasione: Forestella Special con pomodorino datterino giallo, mozzarella di bufala, salsiccia piccante Incontro, cacioricotta di capra del Cilento e basilico; e la Tonno e Ammaccate special, con fior di latte, filetti di tonno, crema di cipolle, olive ammaccate Salella e basilico. Per concludere, il Babà con ricotta di bufala e melassa di fichi Santomiele. Ad accompagnare le pizze, preparate con le farine del Molino Casillo, i vini siciliani di Feudo Maccari ed Animaetnea.

Il progetto DaZero nato nel 2014 in Cilento

Il progetto DaZero di Giuseppe Boccia e Carmine Mainenti nasce in Cilento, a Vallo della Lucania nel luglio 2014. Oggi DaZero conta 7 insegne in tutta Italia, a Milano, Torino, Firenze, Bologna e Vallo della Lucania, aggiudicandosi nel 2022 il 23esimo posto nella classifica mondiale Catene Artigianali 50 Top Pizza. L’idea imprenditoriale si fonda sul legame con la terra di origine, ricca di biodiversità, di eccellenze enogastronomiche, infatti ha l’obiettivo di valorizzarle. «La prima folgorazione per questo mondo l’ho avuta nel 2012 quando ho mangiato la pizza di qualità da Enzo Coccia, racconta Giuseppe Boccia, La nostra avventura è iniziata con il mio socio Carmine, perché avevamo osservato che la nostra zona era priva di cultura della vera pizza napoletana. Proveniamo da mondi totalmente diversi, io dal mondo della comunicazione, mentre Carmine si occupava di caffè. La comunicazione è stata fondamentale per fare emergere la passione. Prima di avventurarci in questo campo siamo andati in giro a chiedere preziosi consigli a grandi campioni della pizza, come Franco Pepe. Ci hanno ascoltato con grande generosità e ci hanno dato idee, spunti ed ora siamo arrivati ad avere 7 locali, ciascuno con un proprio laboratorio. Da noi possono mangiare anche gli intolleranti al glutine, non solo da tre anni abbiamo introdotto un bel progetto per aiutare piccoli produttori di 7 eccellenze con la linea “Incontro”: dal Pomodoro alla Birra con grano cilentano, la Crema di cipolla di Vatolla, il Liquore con fichi bianchi del Cilento e limone, o ancora la Salsiccia Piccante». Si tratta di una etichetta esclusiva per il brand, ma chi desiderasse qualche prodotto se lo può portare a casa, acquistandolo direttamente in una locale DaZero.