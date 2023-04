La Città della Pizza: i fratelli Billi, Fusacchia e Ferrante vincono la tappa di Firenze

La Città della Pizza a Firenze ha i suoi vincitori: sono Salvatore e Giuseppe Billi (Fratelli d'Impasto-Castiglion Fiorentino), Luca Fusacchia (Bordo La Pizzeria del Pigneto-Roma) e Antonio Ferrante (080 Pizzeria Napoletana-Bari). Accedono al ripescaggio nazionale Simone Barbieri (Anema e Core-Bari) e Cosa Medhi (Le Botteghe di Donatello-Firenze).

Sul podio de La Città della pizza a Firenze diverse regioni

Dopo Milano è stato, dunque, il turno di Firenze, la seconda delle 5 tappe in altrettante città italiane, che sta costruendo la squadra di pizzaioli presente al grande evento di Roma (20-21-22 ottobre). Nel capoluogo toscano la challenge è stato ospitato dalla Pizzeria Starita in Via S.Gallo 2R, storica pizzeria nata a Napoli nel 1901, insegna di riferimento per tutti gli amanti della buona pizza.

«L’alto livello dei partecipanti ha reso sicuramente impegnativo, ma anche stimolante il lavoro dei nostri giudici - racconta Emiliano De Venuti, ideatore de La Città della Pizza - molti concorrenti hanno percorso centinaia di chilometri per conquistare una delle postazioni di Città della Pizza a Roma. Non è quindi casuale il fatto che il podio della tappa fiorentina, così come era accaduto in quella milanese, comprenda diverse regioni della nostra penisola, a testimonianza della crescita qualitativa generale».

Trenta concorrenti per 60 pizze in gara a Firenze

30 i concorrenti, per un totale di 60 pizze preparate ed esaminate con estrema attenzione da una giuria che, oltre alla presenza di Luciana Squadrilli e Luciano Pignataro, da sempre Autori della manifestazione e in questo caso Presidenti di Giuria, ha potuto schierare firme importanti della pizza come Giovanni Santarpia, Marco Manzi e Luca Di Massa affiancati dalle giornaliste Annamaria Tossani (Italia a Tavola) e Nicoletta Curradi (AgenFood) e in via eccezionale anche da Antonio Starita, uno dei più grandi maestri della pizza italiana.

Un panel attento ed esperto che alla fine ha decretato i tre vincitori della seconda tappa del Tour nazionale de La Città della Pizza.

I vincitori della tappa fiorentina di Città della Pizza

Salvatore Billi e Giuseppe Billi - Fratelli d'Impasto Castiglion Fiorentino (Arezzo) che hanno presentato come Cavallo di battaglia “Sylana’s Sun (Il sole di Silvana)” preparata con passata di Pomodoro di Pelato Giallo, Fior di Latte, scaglie in uscita di Parmigiano Reggiano 24 mesi, Olio extravergine di oliva calabrese Fratelli Rotella – Monovarietale di Carolea pugliese.

Luca Fusacchia - Bordo La Pizzeria del Pigneto (Roma) con la pizza cavallo di battaglia "Amatriciana gialla" a base di Pomodoro Giallo del piennolo, Fior di Latte, Pancetta arrotolata, Pecorino Romano, Pepe in Grani, basilico, Olio extravergine di oliva laziale Due Nove Sei – Blend di Itrana e Leccio del Corno.

Antonio Ferrante - 080 Pizzeria Napoletana (Bari) con la pizza cavallo di battaglia "L'unione del Sud", base di Pomodoro San Marzano con Mozzarella di Bufala, Basilico, Capocollo di Martina Franca, Burratina Pugliese e Julienne di Pomodori Secchi, Olio extravergine di oliva calabrese Fratelli Rotella – Monovarietale di Carolea Pugliese.

Accedono al ripescaggio nazionale, con la possibilità di entrare a far parte de La Città della Pizza 2023 anche Simone Barbieri - Anema e Core (Bari) e Cosa Medhi - Le Botteghe di Donatello (Firenze).

Tutti i pizzaioli vincitori, così come gli altri si sono sfidati anche sulla preparazione della pizza tradizionale Margherita/Marinara preparate con i prodotti presenti in dispensa:

Pomodori pelati Cirio Alta Cucina

Fior di latte Latteria Sorrentina

Farina Molino Casillo

Olio extravergine di oliva laziale Due Nove Sei – Blend di Itrana e Leccio del corno

Olio extravergine di oliva calabrese Fratelli Rotella – Monovarietale di Carolea pugliese

Prossima tappa de La Città della pizza a Palermo

Chiusa la sfida di Firenze, già aperte le candidature per la terza tappa del Tour Nazionale, lunedì 22 maggio a Palermo e per la quarta tappa lunedì 29 maggio a Napoli. Chi vuole iscriversi può farlo andando sul sito www.lacittadellapizza.it, compilando il form e inviando la propria candidatura.