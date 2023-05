I migliori pizzaioli siciliani in gara alla Città della Pizza di Palermo

La Città della Pizza, il concorso più atteso d’Italia dedicato alla scoperta dei talenti della pizza, dopo il grande successo della tappa milanese e di quella fiorentina, approda sull’isola più grande del Mediterraneo rinnovando il suo format di successo. A Palermo, terza tappa dei cinque appuntamenti in calendario, spetta il compito di selezionare i pizzaioli che prenderanno parte alla finale romana di ottobre. Tutto pronto per valutare il talento nell’arte bianca dei concorrenti pizzaioli che si sfideranno lunedì 22 maggio all’Accademia Lo Piccolo, in Via Ruggero Marturano 18.

A Palermo terza tappa della Città della pizza

Città della pizza, a Palermo 30 pizzaioli da tutta la Sicilia

Durante la gara, i 30 pizzaioli provenienti da tutta la Sicilia, presenteranno le proprie creazioni davanti ad una prestigiosa giuria tecnica composta da importanti firme del settore del calibro di Luciano Pignataro e Luciana Squadrilli (da sempre presenti nel team de La Città della Pizza) in veste di Presidenti di Giuria e affiancati dalle firme giornalistiche Davide Visiello di Identità Golose, Salvatore Spatafora de La Cucina Italiana. Non mancheranno in giuria i gradi maestri della pizza Daniele Vaccarella e Massimiliano Lecat.

Il format prevede la preparazione di due pizze, una tradizionale, a scelta tra Margherita e Marinara, e un cavallo di battaglia. Il tutto utilizzando materie prime di altissima qualità, quali il Pomodoro Cirio Alta Cucina, il Fior di Latte Latteria Sorrentina, la Farina per lo spolvero Molino Casillo. A disposizione dei concorrenti anche gli olii di Oleificio Guccione e Azienda Agricola Giulia Cappelli. La giuria decreterà le pizze migliori in linea con precisi criteri di valutazione: aspetto (assenza di bruciature e condimento), profumo, impasto (sapore, leggerezza e texture), cottura, equilibrio e ancora la farcitura in base agli ingredienti utilizzati per il topping e il gusto complessivo.

Città della pizza, dopo Palermo Napoli e Bari

«Durante le prime due tappe del concorso - racconta Emiliano De Venuti, ideatore de La Città della Pizza - abbiamo riscontrato un grande entusiasmo da parte dei pizzaioli che sono arrivati realmente da tutti gli angoli della penisola, cosa che ovviamente ci rende estremamente orgogliosi. La tappa di Palermo inaugura l’approdo del concorso nel Sud Italia e siamo certi che anche questo appuntamento, come i prossimi due di Napoli e Bari, confermeranno il valore e la passione che ogni anno dimostrano i concorrenti pizzaioli di tutto lo stivale». In attesa di scoprire i vincitori di Palermo, cresce l’attesa per la prossima tappa di Napoli che si terrà lunedì 29 maggio. Iscrizioni sul sito compilando il form e inviando la propria candidatura.

Città della Pizza, i pizzaioli in sfida a Palermo

Intanto ecco tutti i partecipanti della tappa sicula:

Michele Orlando - Natura in Tavola, Castellana Sicula

Ivano Tropea - Pizza and Beer garage, Giarre

Claudio Catania - Balicicò, Acireale

David Gitto - Non solo Pizza, Milazzo

Calogero Costanza - Costanza Passione d'Autore, Canicattì

Pierluigi Bellavia - Pietra in Grani, Pietraperzia

Agatino Iraci - The Chef, Catania

Giuseppe Di Fiore - Profumo di Pizza, Misterbianco

Rosario Roma - Amor di Pizza, Cremona

Salvatore Manuel Broccia - Pizzeria Broccia, Favara

Sebastiano Minissale - Vacci Lisciu, Scordia

Francesco Lo Galbo - N'farinati, Bagheria

Giuseppe Esposito - Mirador, Catania

Fulvio Poma - Pizzeria Da Franco, Trapani

Antonio Vaglica - Pizzeria Marno, Palermo

Cesare Falsone - Cortile Sollima, Palermo

Andrea Scelfo - La Fenice, Alimena

Ettore Alemanni - Kalavrì anima & pizza, Catanzaro

Carmelo Zummo - Pizzeria Zummo, Palermo

Paolo Di Pietro - Il Capriccio, Avola

Alberto Maimone - Dumbolone, Milazzo

Gaetano Lo Bue - Non solo Pizza, San Giovanni Gemini

Veronica Milone - Pizza and Beer, Giarre

Giuseppe Pungello - Pizzeria al Ritrovo, Melilli

Ignazio Motisi - Pizzaria Sapori del Sud, Bassano del Grappa

Roberto Chiarolanza - Casa Chiarolanza, S. Marzano sul Sarno

Giovanni Glorioso - Fermento, Palermo

Mario Di Carlo - La Dolcevita, Palermo

Marco Faraone - Non solo Pizza, Mussomeli

Francesco Morici - Pizzottando, Palermo

Per ogni tappa saranno decretati vincitori i 3 pizzaioli con il punteggio più alto ed in caso di ex aequo la scelta del vincitore sarà affidata al Presidente di Giuria. I più talentuosi di ogni tappa del tour entreranno di diritto in una delle Pizzeria Pop Up all’interno dell’evento La Città della Pizza – Roma in programma nel weekend da venerdì 20 a domenica 22 ottobre 2023. Una cavalcata di diversi mesi che, oltre a proporre un dream team di grandi pizzaioli da tutta Italia, offrirà un intenso calendario di workshop, laboratori e top tasting.