Pizza in pala alla romana: leggera, croccante e ricca di gusto

orta tanti nomi diversi, ma il dominatore comune è il territorio,, dove la tradizione vuole sia nata negli anni Trenta del secolo scorso in una tipica panetteria. La, chiamata anche, tanto per non creare confusione, è una tipologia particolare di pizza caratterizzata da. Va da 80 centimetri fino a 120 ed è larga circa una trentina. Ideale per cene in famiglia, offre la possibilità di soddisfare tutti i palati grazie alle«Questa tipologia di pizza si caratterizza per un, compreso tra il 75 e il 100%, con, a volte superiori anche alle 100 ore», spiegae titolare di, società di consulenza, affiancamento e formazione professionale aziendale. «L’impasto è stato creato daa Roma tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, facendo esattamente il contrario di quello che si faceva fino a quel momento in panificio».Con Iezzi si avvia infatti. Un prodotto che volta le spalle a calorie eccessive e digeribilità da stomaco di ferro per dar vita a una, ma sempre. Sottile e croccante, sviluppa un'«Si tratta di una pizza - sottolinea Zaghini - che richiede qualche, sia teorica che pratica, su attrezzature, tipi di farine e relative reazioni e temperature. Per ottenere una buona Pala romana sono tutti aspetti importantissimi nella. Viene preparata con grandi quantità d’acqua e con pochi grassi e lieviti. Per la preparazione si può scegliere se utilizzare il metodo diretto oppure quello indiretto con un prefermento solido, la».Laviene poi cottadel forno, a temperature che variano dai 280 ai 300°C, per un tempo che va dai 7 ai 10 minuti. La pizza sviluppa in modo molto accentuato lae diventa«Bisogna fare attenzione a- puntualizza, titolare dell’Enosteria Lipen di Triuggio (Mb) - mentre per la Pala si utilizzano farine 0 o 00, la Pinsa nasce da un blend che prevede farina 0, farina di riso e di soia».Un distinguo va fatto anche in merito alla, che con la Pala romana ha in comune la lunghezza, ma ha alle spalle tutt’altra tradizione essendo. Inoltre non prevede l’utilizzo della Biga. Similarità di centimetri, ma origini diverse.«La Pala romana - annota Scaglione - rispetto alla media ha, ma anche unamaggiore. Vanta inoltre una: si puòin seguito in 3-4 minuti. Per la precottura, un vantaggio enorme in fase di, di solito utilizzo un panetto da 300 grammi che inforno per 6-7 minuti a 280°C. La Pala romana è un prodotto trasversale, punto di partenza per lo sviluppo della “”. Richiedeper ottenere un prodotto “aperto”, caratterizzato da quellache fa la differenza. Con il metodo indiretto scelgo unae realizzo una miscela che prevede per il 70% farina bianca e per il 30% integrale».Essendo una pizza di dimensioni extra, in molti la stendono direttamente sulla, in, ma oggi anche innelle tipologie liscia e forata. La pala è lo strumento utilizzato per la preparazione, per infornare e per sfornare, in quanto il prodotto viene cotto direttamente sulla pietra.Non a caso in Puglia, come racconta, titolare di Peperon Ristopub a Gravina (Ba), «la Pala romana viene denominata anche “”, la nostra tipica lastra di pietra chiara». Digiglio sforna una Pala romana che si può allungare fino a un metro per una larghezza di 30-40 centimetri. «È perfetta per le famiglie - racconta - anche perché, offrendo gusti differenti con la stessa pizza. L’impasto è idratato, morbido, alveolato con una lievitazione di 12 ore. Lo stendo sulla pala di legno e, una cottura di 8 minuti. La Pala romana si presta anche a unaaggiungendo in uscita materie prime di ricerca. Ne risulta unache diventa un soffice vassoio per un topping da alto palato».