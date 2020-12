Pizzaiuoli Napoletani, festa online per celebrare i 3 anni nell'Unesco

Pubblicato il 05 dicembre 2020 | 11:23

Festa online per il terzo anniversario

Ripercorriamo insieme le tappe della candidatura

ono passati tre anni daldell’delcome. Per festeggiare, si terrà lunedì 7 dicembre, alle ore 16, proprio nell’ambito delle celebrazioni per il 3° anniversario del riconoscimento Unesco all'Arte del Pizzaiuolo Napoletano promosse dalla, lain“#e #: tutela, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale ed agroalimentare”, che celebrerà anche i 10 anni dall'iscrizione della Dieta Mediterranea nella medesima Lista del Patrimonio dell'Umanità.Era, infatti, il 7 dicembre 2017 quando il 12° Comitato Intergovernativo per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco, riunitosi sull’isola di Jeju in Corea del Sud, valutò positivamente, e con, la candidatura italiana per l’iscrizione de “L’Arte del Pizzaiuolo Napoletano” nella prestigiosa Lista.In occasione del terzo Anniversario del riconoscimento mondiale , ladeglidi“Federico II”, con il sostegno della Regione Campania, promuovono la web conference dedicata a unache per il nostro Paese rappresenta, da secoli, un vero elemento d’unione culturale: l'Arte del Pizzaiuolo Napoletano.Insieme all'Arte del Pizzaiuolo Napoletano, sarannoanche idaldella Dieta quale Patrimonio dell'Umanità, ponendo un ulteriore stimolo al dialogo scientifico e culturale sull'importanza dei principi che sono alla base di entrambe.È infatti sempre più ampia, oggi, la domanda di, come parte di un viaggio che non si limita alla degustazione di un piatto tipico come la pizza ma si allarga allae alladi un intero territorio. Da questo punto di vista, l’arte della pizza non è solo il simbolo di una comunità ma può rappresentare un’opportunità unica di partecipazione genuina e autentica, che mette al centro passioni e voglia di scoperta, attraverso turismo responsabile e attività esperienziali in grado di raccontare una storia e di trasmettere emozioni alle persone.Durante l'evento, saranno ripercorse le tappe fondamentalidi, un percorso vittorioso ma complesso, sostenuto dalla raccolta firme internazionale #PizzaUnesco, lanciata a sostegno della candidatura italiana. In poco più di tre anni, la campagna ha raccolto oltre 2 milioni di sottoscrizioni mondiali, con adesioni di cittadini da più di: numeri che fanno di #PizzaUnesco il movimento popolare d’opinione più imponente nella storia delle candidature di tutte le agenzie delle Nazioni Unite.: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde), Matteo Lorito (Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II), Rosanna Romano (Direttore generale per le Politiche Culturali e il Turismo, Regione Campania), Pierluigi Petrillo (Membro Comitato valutatori mondiali UNESCO), Anna Laura Orrico (Sottosegretario, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo), Antonello De Riu (Capo Ufficio II – DGSP, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), Francesco Emilio Borrelli (Consigliere regionale, Regione Campania), Marino Niola (Antropologo, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa), Jimmy Ghione (Inviato di Striscia la Notizia e testimonial campagna #PizzaUnesco), Sergio Miccù (Presidente Associazione Pizzaiuoli Napoletani), Antonio Pace, (Presidente Associazione Verace Pizza Napoletana), Gennarino Masiello (Vice presidente nazionale Coldiretti): Luciano Pignataro (Giornalista enogastronomico).In occasione dell’evento si terrà la presentazione dellada 5 euro “– Serie Cultura Enogastronomica Italiana” realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a cura di Matteo Taglienti (Responsabile della Numismatica Filatelia e Zecca - IPZS).: Antimo Caputo (Amministratore delegato Mulino Caputo), Francesco Franzese (Amministratore delegato ICAB - La Fiammante), Paolo Scudieri (Presidente Eccellenze Campane), Gabriele Rotini (Responsabile nazionale CNA Agroalimentare), Fabrizio Capaccioli (Managing director Asacert).È previsto, inoltre, il collegamento da(UK) con ilO': Associazione Pizzaiuoli Napoletani e Associazione Verace Pizza Napoletana.Partners: Mulino Caputo, La Fiammante, Eccellenze Campane, CNA – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, ITA0039 100% Italian Taste Certification.Media Partners: Italpress, TeleAmbiente, Agra Press,, SOS Terra Onlus.Lasarà trasmessa insulle Pagine Facebook di: Fondazione UniVerde, Scabec SpA, Associazione Pizzaiuoli Napoletani, Associazione Verace Pizza Napoletana e sul portale Ecosistema digitale per la Cultura della Regione Campania.