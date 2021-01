Al Carroponte, via all'ecommerce per far fronte alle chiusure dei ristoranti

Pubblicato il 21 gennaio 2021 | 12:00

Oscar Mazzoleni (Fonte: Al Carroponte)

La sfida è continuare e reinventarsi

Il sondaggio? Una grande opportunità

Il 2020 difficile a dir poco, ma la pandemia ha insegnato tanto

Per il futuro: lavorare il triplo

Oscar Mazzoleni, del Al Carroponte, in gara nel secondo turno del Best Bergamo 2021 (per votare clicca qui), nella categoria Miglior Ristorante, non ha peli sulla lingua. «Noi teniamo duro, abbiamo già pagato e continuano a pagare gli stipendi a tutti i nostri 12 dipendenti senza attendere la cassa integrazione. Fra un mese lanceremo in tutta Italia: è la nostra concreta risposta alla crisi che ha colpito il settore della ristorazione, del food e del beverage».

Con un ristorante nella provincia italiana che più ha sofferto l'emergenza Covid 19 con un altissimo costo di vite umane, Mazzoleni accetta la sfida di continuare lavorare con rinnovato impegno, senza piangersi addosso.

Il sondaggio di Italia a Tavola? «Penso sia una grande opportunità per grandi professionisti, anche se la rete va tenuta d'occhio perché quotidianamente noto grandi sbalzi nelle preferenze (qualunque tipo di flusso anomalo relativo ai voti è costantemente monitorato e comporta, come da regolamento, l'eliminazione del candidato. Voti anomali o da Ip sospetti fanno scattare allarmi immediati, ndr). Io sono passato al primo turno, al secondo la vedo molto più dura. Comunque, l'importante è rimanere in gara ed essere in corsa. Se non vinco, riproverò l'anno prossimo. Bisogna stare sempre e comunque in pista».

Il giudizio sul 2020 non si discosta da quello degli altri operatori - difficile, per usare un eufemismo - anche se le parole di Mazzoleni sono venate più di ottimismo, che di pessimismo.

«Aver vissuto nel centro della pandemia - ricorda - non è stato semplice: un anno che ci ha insegnato tante cose. Ad esempio, a potenziare l'asporto e a rimboccarci le maniche. Ripartiamo con propositi bellicosi e adattiamo l'attività ai nuovi dpcm. Siamo attivi con il delivery delle pizze, come se fossimo sempre aperti».

E al futuro Mazzoleni lancia la sfida del triplo: «Lavorare, fare di più, stringere i denti, non sperare nei miracoli. Non lavorare il doppio, ma il triplo!» Più chiaro di così...