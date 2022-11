Claudio Ceccherelli eletto Hotel Manager italiano dell'anno

Un curriculum internazionale prestigioso abbinato alla passione per la recente avventura in una nicchia di mercato come quello del lusso che richiede profonda ed elegante cura di ogni dettaglio, sono gli elementi che hanno convinto la Giuria a nominare Claudio Ceccherelli, Amministratore Delegato Shedir Hotel Collection, “Hotel Manager Italiano dell’Anno 2022”.

Claudio Ceccherelli, Amministratore Delegato Shedir Hotel Collection

L'Ehma premia Claudio Ceccherelli

L’annuncio è stato dato dal Delegato Nazionale EHMA-Italia Ezio Indiani, General Manager Hotel Principe di Savoia Milano, in occasione del Meeting autunnale della Delegazione Italiana di EHMA (European Hotel Managers Association) svoltosi dal 28 al 30 ottobre al Grand Hotel Victoria di Menaggio, sul lago di Como.

Dopo aver insegnato presso la Scuola Alberghiera di Firenze, Ceccherelli, classe 1957, inizia la sua carriera operativa in vari alberghi dell’allora prestigiosa catena alberghiera CIGA, orgoglio dell’hôtellerie italiana. I susseguenti incarichi in hotel internazionali 5 stelle mettono in luce le sue qualità organizzative ad ampio spettro e la sua capacità di pensare fuori dagli schemi.

A dicembre 2021 Ceccherelli inizia la sua avventura con Shedir Hotel Collection, che include nel suo portfolio il Capri Tiberio Palace, l’Hotel Vilon, l’Hotel Maalot e Umiltà 36 a Roma, dove è prevista anche l’apertura di Palazzo Roma nella primavera del 2023.