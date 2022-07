Ais Liguria: “Al centro, soci, territorio e ristorazione”

Marco Rezzano è il nuovo presidente Ais-Associazione italiana sommelier Liguria per il prossimo quadriennio. Una delegazione di 1200 iscritti composta per il 30% da professionisti del settore. Il neopresidente racconta a Italia a Tavola gli obiettivi e le sfide per il prossimo futuro.

Marco Rezzano. Fonte: Facebook



Corsi “sold out” e sempre più donne

«I corsi stanno avendo un’ottima risposta, a Genova abbiamo dovuto istituire anche la sessione pomeridiana - racconta il presidente - Stiamo rilevando un numero crescente di donne e di professionisti in generale che iniziano per conoscere e poi trovano gli stimoli per frequentare».



Obiettivo: fare emergere le peculiarità dell’entroterra

E nel futuro? «Fondamentale mantenere e incrementare il dialogo con i produttori e dedicare sempre una maggiore attenzione al territorio – afferma Rezzano - Occorre lavorare per far emergere le peculiarità delle nostre vallate interne per il lancio dei vini. Sicuramente sarà un programma di continuità con tutto il lavoro che è stato fatto coinvolgendo sempre più colleghi nella gestione diretta delle tematiche di maggiore importanza».

Al centro i soci e la ristorazione

«Sarà prioritario portare al centro delle nostre attività il socio. Sarà data grande attenzione al mondo della produzione e ristorazione. Soprattutto continueremo a investire sulla formazione con il perfezionamento del parco docenti e la qualità dei corsi. Istituiremo anche un’area scientifica per portare avanti ambiziosi progetti legati al territorio. Ruolo fondamentale sarà dato anche alla comunicazione migliorando anche il nostro sito che dovrà diventare uno strumento in cui trovare contenuti e servizi per i soci. Oltre all’attività formativa con in calendario diverse novità, un’attenzione sarà data ai grandi eventi, ai concorsi e all’organizzazione di visite studio per una corretta crescita professionale».

La carriera di Rezzano

Marco Rezzano, 58 anni, è il titolare del ristorante L’Agave di Framura, piccolo borgo marinaro della riviera di Levante nella provincia di La Spezia. Il mondo del vino lo conosce bene, in Ais dal 1999, è degustatore, relatore ai corsi e referente regionale della didattica. È stato presidente dal 2018 dell’Enoteca regionale della Liguria. Succede ad Alex Molinari, patron dello storico ristorante Lord Nelson di Chiavari (Ge), che per 12 anni è stato alla presidenza della regione e che rimane nel nuovo direttivo regionale.