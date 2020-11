A Cioria del San Domenico il Premio Identità di Sala

Pubblicato il 18 novembre 2020 | 12:46

Francesco Cioria

La motivazione

, sommelier del ristorantedi Imola (Bo), è stato assegnato il Premionell’ambito dell’edizione digitale straordinaria di Identità Golose:Ennesimo alloro per il trentaduenne Cioria dopo il premio comee il riconoscimento de l’Académie Internationale de la Gastronomie nel 2019.Francesco Cioria è stato premiato da, presidente e ceo di Cantine Ferrari. Questa la motivazione: «Non è semplice il lavoro di sala in quello che è uno degli indirizzi più prestigiosi e carichi di storia del nostro Paese, che proprio in questo 2020 così complicato festeggia il proprio mezzo secolo di vita. Per reggere la prova, bisogna essere grandi professionisti, capaci di empatia con il commensale e di grande preparazione; di essere accoglienti e impeccabili nello stesso tempo. Lui - classe 1988, origini in un piccolo borgo irpino - ci riesce splendidamente».Dopo la scuola alberghiera, inizia da subito una carriera tra i più prestigiosi locali di Roma, poi in Inghilterra e in Australia. Nel 2014 il ritorno al San Domenico di Imola, proprio dove aveva portato a termine un tirocinio per completare il percorso da sommelier Ais. Qui diventa il portavoce di: oltre 15mila bottiglie e 2mila etichette.«Francesco - sottolinea, chef del San Domenico e membro Euro-Toques Italia - è entrato al San Domenico in punta di piedi con un grande rispetto per una cantina ricca di storia e piano piano si è conquistatoanche più esigenti. Come tutti noi al SanDo, Francesco sa osare e rischiare, cercando e proponendo vini rari e di nicchia, creando pairing inattesi e sorprendendo i commensali».Per informazioni: www.sandomenico.it