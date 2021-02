Cameriere, serve una svolta: da “ripiego” in sala a professionista

Primo Piano del 16 febbraio 2021 | 12:10

I camerieri sono professionisti, non mestieri di ripiego

è un mestiere che vogliono fare in pochi. Anche nelle, ad esempio, gli alunni preferiscono prendere il ramo cucina piuttosto che la: è un problema evidente vista la percentuale veramente ridicola che inquadra spesso il rapporto di scelta sala/cucina a 1:10. Il problema è radicato innanzitutto nell'immagine che il mestiere ha e che non ha saputo far evolvere: è un mestiere ancora oggi molto poco “attraente” rispetto a quello della cucina, che invece ha più lustro ed è più nelle corde deiIlha successo televisivo; foto o video di piatti o preparazioni vanno molto d’accordo con la comunicazione visual dei social network, e di conseguenza è un mestiere più appetibile e più remunerato (3-5 volte di più rispetto a quello di sala). E pensare che negli anni ’60 era assolutamente il contrario!In questo filone si inserisce poi l’imprenditoria della ristorazione, che forte di una professione non acclamata reclutacamerieri non professionisti. Buona parte di questi operatori ha ancora l’obsoleta immagine del cameriere come “ mestiere di ripiego ” o “” nel campo dell’impiego. Mi sembra chiaro che il “loop” non sia semplice da interrompere.Il primo passo da fare è di certo rivedere le: il cameriere ha necessità di tornare ad essere una “figura in carriera”: ha necessità che si affermi il suo ruolo anche nelle vendite, ed è necessario che glivengano migliorati! I camerieri sonoche vanno sempre più inquadrati nell’ ottica di ottimizzare gli incassi del ristorante : tramite ladel cliente, tramite uncordiale e gentile che possa stimolare il cliente a ritornare, tramite la capacità di consigliare/suggerire i piatti o i vini più remuneranti.Certo, anche i camerieri hanno le loro colpe: mi sento in dovere di “responsabilizzare” i giovani a quello che è un mestiere di “”: non si deve “mollare” alle prime difficoltà! I nostri colleghi chef di fama internazionale agli esordi pelavano verdure e pulivano i frigoriferi. Quindi camerieri, anche voi, contribuite al vostro successo “rimboccandovi” le maniche!Ultimo concetto (su cui a volte si preferisce soprassedere) sono le. Ringrazio tutti i clienti che danno un po' di “respiro” al nostro operato con la loro gratitudine: ma quando arriverà il giorno in cui al cameriere basterà lo stipendio del datore di lavoro per campare? Meditare poi sul concetto di “mancia” e sul tipo di professioni a cui questa è relegata è un argomento socio-culturale che non mi compete, ma che di certo meriterebbe un approfondimento. Di certo, è lecita la domanda: “Può nel 2021 esistere un professionismo legato ad un’economia delle mance?”. Meditiamo.