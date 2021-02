Tutti lo sanno ma pochi lo fanno: servono gestioni diverse fra Sala e Cucina

Primo Piano del 04 febbraio 2021 | 16:18

Il settore primario

Il settore secondario

Il settore terziario

Il settore quaternario

la lavorazione e preparazione delle pietanze (cucina = reparto produzione)

e l’erogazione del servizio (sala = reparto di servizio, vendita e assistenza)



Come migliorare la Sala

L'attività economica della nostra società viene solitamente divisa in quattro macro-settori produttivi.

Il settore primario comprende tutte le attività di sfruttamento delle risorse e materie prime presenti nell'ambiente. Rientrano nel settore primario l'agricoltura, l'allevamento, la pesca, l'estrazione delle risorse minerarie e lo sfruttamento delle foreste.

Il settore secondario si occupa della trasformazione delle materie prime in prodotti finiti o in semilavorati, cioè in prodotti intermedi, che hanno bisogno di ulteriori fasi di lavorazione per diventare dei prodotti finiti. Il settore secondario racchiude tutte le attività industriali (siderurgiche, meccaniche, chimiche, tessili, edili, alimentari, ecc.).

Il settore terziario riguarda le attività che offrono servizi, sia quelli destinati alla produzione che quelli rivolti alla persona. Il settore terziario include tutte le attività di commercializzazione dei beni prodotti dal settore primario e secondario, oltre alle attività di servizi. Per questa ragione possiamo dire che il settore terziario comprende una serie di attività che sono di sussidio e di completamento rispetto alle attività del settore primario e di quello secondario. Rientrano nel settore terziario il commercio, i servizi bancari, i trasporti, i servizi pubblici (sanità, istruzione, giustizia, difesa, ecc.), i servizi assicurativi, i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, ecc.) e il turismo.

Il settore quaternario rappresenta un'evoluzione dei servizi del terziario, includendo tutte le attività che utilizzano personale fortemente specializzato, forniscono servizi innovativi e impiegano sistemi di lavoro altamente automatizzati e all'avanguardia. Rientrano nel settore quaternario, ovvero quelle attività che determinano il grado di sviluppo di un paese e che devono essere scorporate dal settore terziario per permettere di tracciare le prospettive di crescita dell'economia.

Le due principali funzioni di un ristorante sono:
- la lavorazione e preparazione delle pietanze (cucina = reparto produzione)
- e l'erogazione del servizio (sala = reparto di servizio, vendita e assistenza)

Essendo la ristorazione uno dei comparti del sistema turistico viene classificata come facente parte del settore terziario (quello dei servizi) e, in teoria, dovrebbe essere gestita seguendo principi manageriali, tecniche amministrativo-contabili e strategie di marketing adatti al settore terziario.

Ci terrei a precisare che la cucina, essendo un reparto meramente produttivo (trasforma le materie prime in prodotti finiti pronti per la vendita/servizio) sfugge a questa classificazione, rientrando nel settore secondario. Paradossalmente questo porta che spesso, nella pratica, si verifica una distorsione. Cerchiamo di afferrare la causa di questa distorsione.

Come conseguenza di un bias cognitivo ben conosciuto in economia comportamentale (la teoria del pensiero lento vs. pensiero veloce di Daniel Kahneman) avviene che per un imprenditore o un ristoratore sia più facile comprendere l'importanza dei costi generati dalla cucina rispetto all'importanza dei ricavi generati dalla sala, anche se ambedue partecipano all'allargamento della forbice del profitto.

La formula del profitto (risultato della differenza fra i ricavi e i costi) è largamente conosciuta, ma tuttavia, nella pratica si tende a sottovalutare l'importanza dei ricavi.

Dunque, anche se in teoria un'azienda ristorativa dovrebbe essere gestita come un'attività del settore terziario e con logiche di un'azienda di servizi, nella pratica succede che viene gestita con l'ottica di un'azienda facente parte del settore secondario, quello della produzione.

Questo non per essere pignoli nella classificazione dei macro-settori o per essere precisi dal punto di vista teorico. Sono un appassionato di ragionamenti teorici, ma solo quando producono dei risultati concreti nella pratica e non quando sono fini a loro stessi. Come dicevo, è importante sviluppare una concezione bisistemica sia per produrre risultati migliori dal punto di vista economico sia per aumentare l'efficienza dei reparti.

Considerando queste due funzioni (produzione e servizio) come i due pilastri dell'azienda ristorativa, così come le due gambe lo sono per il corpo umano, non si può pensare di correre con una delle due stando fermi con l'altra, ne risentirebbe l'equilibrio. Ciononostante, spesso si tende a concentrarsi sulla funzione produttiva (lavorazione/preparazione delle pietanze), sottovalutando il fatto che la vendita del prodotto, l'assistenza al cliente e soprattutto la fidelizzazione della clientela si svolgono proprio durante questo delicato processo.

D'altro canto possiamo tranquillamente affermare che, se da un lato i colleghi del reparto cucina si sono dati un bel da fare fra sviluppare nuove metodologie di lavorazione e innovative tecniche di preparazione, per non parlare dell'alta visibilità che si sono guadagnati nei mass e social media, non altrettanto si può dire dei colleghi del reparto sala.

Diventa importante migliorare la comprensione della funzione "servizio" all'interno dell'operatività di un'azienda ristorativa.