Gabriele Bianchi, artista della sala In campo per formare le nuove leve

Pubblicato il 21 novembre 2020 | 06:35

G

Gabriele Bianchi

Le Prugne della California

, toscano di Cecina (Li), è nato nel 1995. Ha solo 25 anni ma ha già alle spalle un percorso professionale articolato e di spessore. Tanto per mettere le cose in chiaro, ha vinto il Premio Emergente Sala ed è ilin carica. Dopo il diploma all’Istituto alberghiero Enrico Mattei di Rosignano Solvay è partito con il piede giusto, entrando per uno stage all’a Firenze. I passaggi successivi lo hanno visto sempre frequentare le sale dei quartieri alti dell’accoglienza. Eccolo quindi al ristorantea Marina di Bibbona nel 2015-16 e con la, prima al ristorantepresso ilper la stagione invernale 2017-18 e successivamente al tre stelle di. La sua evoluzione continua nel 2018, sempre come maître, ala Sasso Marconi. Gli ultimi passaggi lo vedono a, sul lago d’Orta, dal 2019 fino all'aprile di quest'anno, quando il Covid blocca tutto. La stagione estiva lo vede in Sardegna presso ildi Porto Cervo.Dal 1° ottobre è di nuovo al Marconi della. «È un po' come casa - spiega - l'ambiente ideale per sviluppare il progetto di sala che ho in mente con Massimo Mazzucchelli. Un'accoglienza, certo, fatta di tecnica, ma dove il calore umano e il rapporto emozionale con il cliente sono centrali». Gabriele Bianchi , lo scorso anno ha partecipato alla 12ª edizione del nostro sondaggio online Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza - Premio Italia a Tavola, nella categoria Sala e Hotel. Lo abbiamo intervistato.È una questione di cuore, la passione di un grande legame. Ho già lavorato in passato in questa grande famiglia e sono fiero di essere tornato per riprendere il progetto da dove l'avevamo lasciato. Con qualche consapevolezza in più, quella di essere maturato e migliorato e soprattutto quella di rimanere a lungo al ristorante Marconi. Voglio prendere le mie soddisfazioni, ma soprattutto crescere professionalmente.Il vino è la nostra tradizione e raccontare la storia di tantissimi produttori mi riempie di gioia. Essendo anche sommelier è un vero piacere. Penso però che bisogna aprire la mente e scoprire nuove tradizioni. Il tè è una mia grossa passione. A breve uscirà il mio libro “Dall'Oriente all'Italia: il viaggio del tè” per la casa editrice Kimerik, dove si spiega che questa magica bevanda insegna il culto dell’ospitalità. Allora, perché noi italiani che siamo maestri dell’accoglienza riconosciuti in tutto il mondo non possiamo introdurla nella nostra tradizione e nella quotidianità? È una grande opportunità per offrire al nostro pubblico un’offerta diversa. Il succo di frutta è una passione da quando ero bambino, essendo stato un grande consumatore. Oggi, giocando con l’acidità di un succo di frutta magari al mirtillo, mi incuriosisce e stuzzica l’abbinamento a un buon arrosto. In questo periodo sto studiando e approfondendo anche il caffè soprattutto accostato al mondo dei formaggi; veramente un bel gioco di sapori.Sì, mi piace il gioco di squadra in sala, ma soprattutto fuori trovo stimolante confrontarmi con amici e professionisti: è importante per la crescita personale e per il settore della sala. Fare formazione cosi giovane a 25 anni mi riempie di soddisfazione e allo stesso tempo rimango in costante aggiornamento. In questo contesto, Rivoluzione Sala è il mio progetto dedicato alle scuole alberghiere d’Italia per motivare i giovani aspiranti camerieri, creare un’ondata di energia positiva. Per le classi prime e seconde prevede lezioni d’orientamento sulla scelta dell’indirizzo, per le terze e quarte sala masterclass di settore e per le quinte alberghiero orientamento con la Scuola di alta formazione Ifse diretta da Raffaele Trovato a Torino. C’è grande collaborazione e stima. Organizzeremo un corso per il dopo scuola alberghiera con tantissimi altri docenti. Questo inverno e in primavera si svolgeranno inoltre dei mini corsi online e in presenza direttamente a scuola. Rivoluzione Sala quest’anno si moltiplica: da 65 scuole a più di 100 in tutta Italia. Mi piace dar voce alle tante scuole alberghiere piene di passione e forti di tanti bravissimi professori.Questa vittoria mi ha dato la consapevolezza di fare la cosa giusta, che il percorso che ho intrapreso era questo. Consapevolezza anche di trasmettere i giusti valori alle persone. Mi si sono aperte strade importanti e collaborazioni con persone speciali.Sono felice di essere uno stimolo per le altre persone e per aspiranti giovani camerieri. È inoltre iniziata una grande collaborazione e un avventura professionale con Innova Agency di Alberto Vecchiattini, un grande professionista da cui posso apprendere tantissimo sotto il profilo umano-lavorativo, e Gianluca Antonelli. Avremo tante soddisfazioni.