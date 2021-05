Lo “spettacolo” della ristorazione. Uscire a cena, oggi, è uno svago

Pubblicato il 04 maggio 2021 | 08:00

Quando una cena al ristorante diventa un vero e proprio spettacolo

Uscire a cena, un concetto oltre il semplice ristoro

Quali criteri per scegliere il ristorante?

La qualità è fondamentale, ma non basta

Una serata a cena è intrattenimento e divertimento

iao Giorgio, domani sera sono libero: ci sei, usciamo a mangiare in qualche posto?”. Questo è probabilmente uno dei testi più comuni che ai nostri tempi viaggiano tra uno smartphone e l’altro! Potrebbe sembrare qualcosa di scontato, ma non lo è affatto. Soffermandoci qualche secondo in più su questo messaggio possiamo “tirar fuori” un’infinità di concetti e attributi che caratterizzano lae le nostre esigenze più attuali.Prima di tutto vanno sottolineate le azioni temporali riportate nella frase scritta, e cioè: “Io ti chiamo oggi, per andare a mangiare domani”. È chiaro fin da subito che decade il modello antico, primordiale di ristorazione, e quindi di “” nell’immediato, per necessità di riempire il nostro stomaco che brontola affamato. Il seguito della conversazione poi è chiaramente scontato, lo conosciamo tutti: entra in gioco la “”, e la nostrainiziale avrà come seguito un tam-tam telefonico per accordarsi sul posto più “giusto” ai nostri intenti.Eccoci allora, siamo arrivati al punto della questione; quali sono questi intenti? O perlomeno, quali i più comuni?. La risposta è la stessa di un’altra domanda più frequente, che attanaglia imprenditori e ristoratori: “Come si sceglie un ristorante? Quali caratteristiche deve avere per essere di?”. Ovviamente c’è possibilità di scrittura tendente all’infinito a riguardo, ma sintetizzare è comunque sempre possibile e cercherò, seppure con uno svolgimento basico, di essere il più chiaro immaginabile.Prima di tutto si va al ristorante per: tutti d’accordo? Per fortuna in un’epoca dove tutto è digitalizzato, la “qualità” è l’elemento vincente di un settore dove si valorizzanoe operato artigianale di tantissimi eccellenti cuochi. Ma questo basta? No! Seppur elemento di successo e parte di un motore che alimenta molta clientela abituale, lada sola non può farcela.Il pubblico interpreta sempre di più la ristorazione come elemento dinella propria vita. Soggiornare in un ristorante assume sempre più quel valore artistico-sociale proprio dell’, alla stregua di cinema e teatri ad esempio. Ecco quindi entrare in gioco “lo spettacolo della ristorazione”, un mondo fatto di attori professionisti, di effetti scenici, di momenti che sollecitano i nostri sensi animando la voglia di ripetere il prima possibile l’Lo svago va poi di pari passo col: sì, abbiamo tutti voglia di divertirci, concetto applicabile in qualsiasi forma di ristorazione. Allora via alle danze: apparecchiamo in modo “fresco” ma vivace le nostre tavole econ gusto le nostre sale. Affidiamoci a per cui ilrappresenta il “mood” delle proprie esistenze . Torniamo arecuperando quei “servizi” al tavolo scenografici, retaggio di tempi passati, adattandoli alla contemporaneità. Allestiamo il “set” scegliendoe movenze tipiche di un palcoscenico e mettendo in bella mostra i nostri prodotti migliori. Ricostruiamo quello “” bellissimo che fa tanto bene alla società, e a noi stessi, in quello che è il mestiere più bello del mondo.