Massimo Rossi: servizio al top per riportare clienti al ristorante

, patron e maître del Belvedere, accoglienteubicato tra le colline di Monte San Savino (Ar), è tra i dodici protagonisti della 13ª edizione del, che si contendono il passaggio alla fase finale del sondaggio.Soddisfattissimo. Per me essere tra illustri personaggi del mondo dell'ospitalità italiana è già una vittoria. E poi non è detta l'ultima. Spero di andare ancora avanti grazie ai miei elettori.Vuoi la sintesi... eccola. Quest'anno festeggio quarant'anni al servizio del ciente. Un mestiere che ho svolto e svolgo con professionalità e passione.Gli chef, che grazie ai media, sono diventati gli assoluti protagonisti della ristorazione, così molti giovani studenti degli istitituti alberghieri scelgono la professione di cuoco anziché quella di lavorare in sala. Bisogna quindi investire sulla formazione su coloro che operano in sala valorizzando nuovamente il ruolo del maître, un mestiere che bisogna svolgere con professionalità, ma soprattutto passione.Importantissimo, purtoppo oggi sottovalutato. Il maître è un signore al servizio di altri signori che sa gestire con professionalità la sala e il rapporto con il cliente.Il grande Maestro Gualtiero Marchesi diceva che il 50% del valore del piatto è merito di colui che te lo serve, perchè te lo racconta e ti consiglia il giusto abbinamento con il vino. Fare parte di queste associazioni mi aiuta a conoscere la cucina, i tempi di uscita delle proposte culinarie e predisporre un'adeguata carta dei vini.Una buona memoria. Ricordare i particolari per fare sentire unico il tuo ospite.Raramente. Se qualche errore l'ho fatto ho cercato subito di risolverlo offrendo qualcosa al cliente e sempre con il sorriso. Così l'ospite ti perdona tutto.Visto che il 2021 è l'anno di Dante Alighieri eccolo: Che ci incastra Dante Alighieri con me?...Lui esperto in versi divini...Io in vini diversi! Votate Massimo Rossi!