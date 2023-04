Rana pescatrice e Fildirose Castel Firmian, abbinamento perfetto

Fildirose è come una passeggiata nella natura alpina, tra i fiori e le piante delle Dolomiti. Elegante e delicato, nell’abbinamento con la rana pescatrice preparata dall’executive chef Stefano Goller, vuole essere un omaggio alla primavera. La raffinatezza della rana pescatrice gioca perfettamente con il corpo slanciato del Fildirose e le note aromatiche delle olive taggiasche e del fiore del cappero che compongono la portata, vengono accompagnate dalla freschezza data dai richiami ai frutti rosi e alle note agrumate di pompelmo del nostro vino. Fildirose, prodotto new entry nel Gruppo Mezzacorona, ha da subito riscosso enorme successo per l’eleganza e singolarità della bottiglia e dell’etichetta, sia per la fresca piacevolezza che accompagna ogni sorso.

Questo vino nasce dalla selezione di vigneti di Pinot Grigio collocati ai piedi delle Dolomiti, dove il terreno ricco di minerali favorisce un’ottima maturazione aromatica delle uve e il mantenimento di un corretto livello di acidità e piacevolezza. Le uve vengono raccolte tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre.

Fildirose Castel Firmian abbinato alla rana pescatrice

Dopo la pigia-diraspatura, il mosto viene lasciato in contatto con le bucce direttamente in pressa per circa 8-10 ore e qui, con l’estrazione delle frazioni più solubili, nasce il suo elegante colore rosa ramato e prende forma la componente aromatica. Fiori, frutti freschi, delicate note balsamiche e richiami minerali, queste le caratteristiche in evidenza nel Fildirose, il Pinot Grigio ramato firmato Castel Firmian.

Il trancio di rana pescatrice, con porro, aglio nero, olive taggiasche, capperi e pomodorini

Ricetta dell'Executive Chef Stefano Goller, presidente dell’Associazione Cuochi Trentini

Ingredienti per 4 persone: Rana pescatrice g 800, pomodorini ciliegia g 200, porro g 100, Pinot Grigio Castel Firmian g 70, olive Taggiasche g 60, capperi g 30, prezzemolo g 30, basilico g 20, aglio nero n 1 spicchio, limoni n 1, olio extra vergine d’oliva q.b., sale e pepe di macinino q.b.

Procedimento ricetta: tagliare a julienne il porro, precedentemente lavato e preriscaldate un saltiere. Aggiungere un filo di olio evo e versare il porro, facendolo stufare a fiamma bassa. Tagliare a tranci la rana pescatrice e porla in un altro saltiere preriscaldato, aggiungere dell’olio evo, uno spicchio di aglio nero e i tranci di rana pescatrice. Fare rosolare da entrambi i lati. Bagnare quindi con il Pinot Grigio, insaporire con sale e pepe di macinino e grattugiare la buccia di limone. A metà cottura aggiungere i pomodorini tagliati, le olive e i capperi e a tre quarti di cottura aggiungere il porro stufato.Completare a fine cottura con prezzemolo tritato, basilico spezzettato e un filo di olio a crudo.

