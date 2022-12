Ingredienti per 4 persone:

400 g di filetti di merluzzo surgelato

300 g di patate

2 fette Pancarrè

2 cucchiai di pangrattato

1 ciuffo Prezzemolo

1 spicchio Aglio

q.b. Sale

Tempo di preparazione: 15 min

Tempo di cottura: 1 ora circa

Polpette di merluzzo e patate

Procedimento

Pelate e tagliate le patate a tocchetti e mettetele a cuocere nell’acqua bollente finché non saranno belle tenere, poi riducetele in purea. In un mixer tritate il pesce scongelato, lo spicchio di aglio, il prezzemolo, il sale ed il pangrattato. Unite tutti gli ingredienti insieme e formate un impasto omogeneo e abbastanza compatto da formare una polpetta. Prelevate una manciata di impasto, formate le polpette e passatele soltanto nel pangrattato. Disponete le polpette su una teglia rivestita di carta forno e spennellate con un bel filo di olio e.v.o. Fate cuocere in forno ventilato caldo a 180° per circa 30 minuti, finché non saranno belle dorate e croccanti in superficie.

