Bocconcini di patate e Fromage de Herve Dop al profumo di menta

Ingredienti (per 6 bocconicini)

• 300 g Patate (Plate de Florenville Igp)

• Menta fresca q.b.

• Sale q.b.

• Pepe q.b.

• 1 uovo

• 100 g Fromage de Herve Dop

• Pangrattato q.b.

• Olio di semi



Procedimento

Dopo aver lessato le patate in un tegame capiente e ponendole in uno schiacciapatate ancora tiepide ottenete una purea inserite in una ciotola e mettetela da parte.

Nel frattempo, prendete un ramoscello di menta fresco, staccate le foglie e sminuzzatele con un coltello.

Aggiungere menta, sale e pepe alla purea di patate precedentemente ottenuta e mescolare il tutto.

A parte sbattere l’uovo in una ciotola. Tagliare il Fromage de Herve DOP a cubetti e tenere da parte.

Aiutandovi con un cucchiaio prendete una porzione di impasto e formate i bocconcini inserendo al centro un cubetto di formaggio. Date al bocconcino una forma a cilindro, con le due estremità leggermente schiacciate e passatelo prima nella ciotola con l’uovo precedentemente sbattuto e poi nel pangrattato. Scaldare l’olio di semi in una padella e una volta giunto a temperatura inserire i bocconcini.

Cuocete rigirandole con una schiumarola fino a quando non saranno ben dorate su tutti i lati. Scolatele e mettetele a scolare dell’olio in eccesso su di un piatto foderato con carta assorbente.

Servite i bocconcini di patate filanti ancora caldi!

