Ingredienti per 10 porzioni

Per la cake al pomodoro

35 g super concentrato Cirio

30 g burro

2,5 g olio evo delicato

37,5 g Grana Padano Dop

25 g isomalto

4g sale

90 g uova intere

15 g ricotta vaccina

50 g farina di mandorle

12,5 g farina riso

25 g amido di riso

25 g fecola di patate

1,5 g baking powder



Per la spuma di caciocavallo

40 g latte fresco intero

20 g caciocavallo stagionato grattugiato

0,4 g agar agar

40 g panna fresca 35%

0,5 g sale fino integrale

0,1 g pepe garofanato



Finitura

100 g mollica tostata con concentrato di pomodoro e profumo d'acciuga

20 g acciughe sott'olio

Cake al pomodoro, caciocavallo e acciughe

1. Montare il burro con il Grana Padano, l'isomalto e il sale, fino ad ottenere un composto are­ ato. Unire a filo le uova, aggiungere la ricotta ed il pomodoro concentrato Cirio. Comple­ tare l'impasto con le polveri miscelate insieme. Dressare negli stampi con l'aiuto di una sac à poche. Sistemare gli stampi sulle griglie e cuocere in forno a 175°C per circa 12 minuti. Terminata la cottura, abbattere e sformare.2. Portare ad ebollizione il latte con l'agar agar, il sale ed il pepe. Unire il caciocavallo grattu­ giato e frullare in un termomix. Unire la panna fredda.Versare nel sifone e tenere in caldo a 65°C.: adagiare la cake al pomodoro sulla mollica tostata e con il sifone stendere la crema di caciocavallo, accompagnando con un'acciuga e decorando con germogli e brunoise di pomodoro.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.