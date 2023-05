Omelette con avocado, Parmigiano Reggiano ed erbe aromatiche

Omelette con avocado, Parmigiano Reggiano ed erbe aromatiche.

Il Parmigiano Reggiano di 12-19 mesi viene definito “delicato”. Ha infatti sentori di latte fresco, yogurt, burro e frutta fresca, accompagnati da note vegetali di erba e verdura lessa e da un sapore dolce e acidulo. È perfetto per abbinarsi con frutta fresca di stagione, come mele, pere, uva e fragole, o per arricchire insalate e piatti freddi.



Ingredienti (per 4 persone):

6 uova

40 ml di latte

30 g di Parmigiano Reggiano 12-19 mesi grattugiato

Erba cipollina

Sale e pepe

1 avocado maturo

1 mazzetto di rucola

120 g di Parmigiano Reggiano 12-19 mesi a scaglie

30 g di burro

Bacche di pepe rosa



Preparazione

In una terrina sbattete con una forchetta le uova, il Parmigiano Reggiano “delicato” e il latte, salate, pepate e insaporite con qualche stelo di erba cipollina tagliata a rondelline.

Pelate e tagliate l’avocado a metà, riducete ogni metà a fettine sottili. Conditelo con sale e pepe.

Scaldate una padellina antiaderente di 12-15 cm di diametro, spennellate il fondo con il burro e versatevi un quarto del composto di uova. Cuocete da entrambi i lati e formate altre 3 frittatine con il composto rimasto.

Farcite ogni frittata con l’avocado, la rucola e le scaglie di Parmigiano Reggiano. Cospargete infine con bacche di pepe rosa.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.