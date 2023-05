Sandwich di waffle al Parmigiano Reggiano, avocado e pomodorini

Sandwich di waffle al Parmigiano Reggiano con prosciutto di Praga, avocado e pomodorini

Il Parmigiano Reggiano di 12-19 mesi viene definito “delicato”. Ha infatti sentori di latte fresco, yogurt, burro e frutta fresca, accompagnati da note vegetali di erba e verdura lessa e da un sapore dolce e acidulo. È perfetto per abbinarsi con frutta fresca di stagione, verdura o per arricchire insalate e piatti freddi.



Ingredienti (per 4 persone):

150 g farina 00

40 g burro fuso

50 g Parmigiano Reggiano 12-19 mesi grattugiato

1 uovo

200 ml latte

1/2 cucchiaino di lievito per torte salate

1/2 cucchiaino di bicarbonato

1 pizzico di sale

200 g di prosciutto di Praga

2 avocado

200 g di pomodorini



Preparazione

Separate il tuorlo dall’albume e montate quest’ultimo in una ciotolina con uno sbattitore elettrico. In una seconda ciotola sbattete il tuorlo con il burro fuso e il latte. Incorporate l’albume montato, il Parmigiano Reggiano “delicato” grattugiato e amalgamate. Aggiungete da ultimi la farina, il lievito e il bicarbonato setacciati.

Scaldate la piastra per waffle sul fuoco e ungetela con un filo d’olio, rimuovendo l’eccesso con carta da cucina. Versate un mestolino di pastella e cuocete fino a doratura; quindi, rigirate la piastra e cuocete dall’altro lato. Procedete in questo modo fino ad esaurimento della pastella.

Componete i sandwich: su un waffle adagiate uno strato di prosciutto, qualche fettina di avocado e i pomodorini tagliati a metà. Richiudete con l’altro waffle e servite.

