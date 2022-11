Scrigno di melanzane, porcini e bufala

Ingredienti:

2 Melanzane di media grandezza

Funghi porcini g 80

Mozzarella di bufala g 80

Patate g 60

Pomodorino giallo o rosso g 160

Basilico un paio di foglie

Olio di oliva g 160

Aglio 2 spicchi

Sale q.b.

Scrigno di melanzane ai funghi porcini e mozzarella di bufala

Tagliare le melanzane a fette dopo averle lavate mettere in teglia con carta forno, olio e sale l'ascia cuocere per circa 20 minuti a 170°.A parte pulire i funghi tagliare a pezzettoni, rosolare in padella con olio e aglio, lasciare raffreddare, quindi in ciotola fare una farcia di funghi, mozzarella di bufala spezzettata, unire la patata schiacciata in precedenza lessata, gustare di sale.A parte foderare lo stampo monoporzione di alluminio unto di olio o burro, foderare con le melanzane, unire la farcia preparata in precedenza, mettere in forno per circa 10 minuti a 170°.In frullatore mettere il datterino lavato tagliare a metà, aggiungere uno spicchio di aglio, olio di oliva, sale, basilico. Preparare un pesto di Datterino da utilizzare alla base dello scrigno a temperatura ambiente.Guarnire con zucchine a julienne croccanti.

