Ingredienti per 10 persone

Seppia destrutturata

150 g seppia

5 cl aceto di riso

4 cl acqua di mare demineralizzata



Maionese al nero di seppia

5 g nero di seppia

40 g lecitina di soia

20 cl olio di semi di rachidi

6 g sale fino

1 limone non trattato

10 cl acqua



Ceci al vapore grandi Valfrutta

SO g Ceci Grandi Cotti al Vapore Valfrutta

5 g sale fino

3 cl olio evo

2 g rosmarino tritato



Purea di ceci al vapore

100 g Ceci Cotti a Vapore Valfrutta

10 g sale fino

2 cl olio evo

1 cl acqua di mare demineralizzata

1 g Addensami Fic



Polvere di lattuga di mare

100 g lattuga di mare



Pane al nero di seppia

100 g farina bianca 00

45 g acqua

1 g lievito di birra

2 g nero di seppia

Seppia destrutturata, maionese d'inchiostro e ceci in due consistenze

Pulire le seppie a disposizione conservando la sacca con l'inchiostro. Tagliare il corpo in piccoli pezzi, successivamente attraverso l'utilizzo dell'Hotmix frullare bene con l'aggiunta dell'aceto di riso e l'acqua di mare demineralizzata. Setacciare e stendere su un tappetino silpat utilizzando una spatola. Cuocere in forno a vapore a 75°C gradi per 5 minuti.Scaldare l'acqua in forno a microonde con la lecitina di soia, mixare con l'ausilio di un frullatore ad immersione. Emulsionare come una maionese classica e amalgamare con il nero di seppia a disposizione. Aggiungere il succo di limone filtrato e la scorza di limone grattugiata.All'interno di una bastardella condire i ceci con l'olio evo, il sale fino ed il rosmarino tritato.

Purea di ceci al vapore

Disporre i ceci a disposizione all'interno di un contenitore, aggiungere il sale, l'olio evo e l'acqua demineralizzata. Frullare con l'ausilio di un frullatore ad immersione. Aggiungere Addensami Fic e disporre il composto all'interno di un sac à poche.



Polvere di lattuga di mare

Dissalare e sciacquare bene la lattuga di mare a disposizione asciugare con carta assorbente. Disporre una teglia da forno ed essiccare alla temperatura di 70°C per 5 ore. Frullare e setacciare al fine di ottenere una polvere.



Pane al nero di seppia

Stemperare il lievito di birra con l'acqua a disposizione, all'interno di una bastardella in acciaio impastare tutti gli ingredienti ottenendo una pasta liscia priva di grumi. Puntare l'impasto per circa 30 minuti a temperatura ambiente, pezzare, attendere il raddoppio del volume e cuocere in forno preriscaldato a 180°c per 15 minuti. Raffreddare, tagliare in piccoli pezzi ed essiccare in forno statico a 90°C per un’ora con valvola aperta.



Servizio

Disporre la seppia destrutturata al centro del piatto di portata, dressare sulla sua superfice degli spuntoni di maionese al nero di seppia, alternare eseguendo la stessa operazione con la purea di ceci. Completare disponendo sulla purea di ceci, la maionese al nero e i ceci interi. Guarnire con la polvere di lattuga di mare.

