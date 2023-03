Ingredienti per 10 persone:

Per i bon bon di Alpigiana

125 g latte fresco intero

100 g Alpigiana Bayerland

3 g gelatina animale

125 g Panna Bayerland 35%

5 g sale fino

Sfera di Alpigiana con gelée di zucca

350 g purea zucca150 g brodo di zucca (acqua, bucce e semi zucca)25 g gelatina vegetale sosa3 g finocchietto selvatico3 g sale fino1 g pepe bianco10 g farina di riso10 g farina di mandorle10 g burro 10 g olive nere essiccate10 g germogli sakura10 g petali di fiori eduli





Preparazione

1. Scaldare il latte a 80°C, unire la gelatina reidratata ed il sale. Versare in piu riprese sull'Alpigiana ed emulsionare bene. A 30°C incorporare la panna semi montata. Dressare negli stampi a sfere. abbattere in negativo e togliere dalle forme.



2. Emulsionare la purea di zucca con il brodo. unire la gelatina e portare a bollore. Regolare di sale e unire il finocchietto tritato. Le grammature degli ingredienti e la dose di gelée e sono ovviamente abbondanti per permettere la glassatura delle sfere.



3. Glassare le sfere e stoccare in positivo.



4. Miscelare gli ingredienti in planetaria. cuocere il composto a 160°C. per 10/2 minuti. Lasciare raffreddare.



Composizione del piatto: sul piatto di servizio, posizionare alcuni elementi di base croccante, collocare la sfera glassata e decorare con germogli e petali.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.