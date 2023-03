Ingredienti per 10 persone

Cubi di cipolle e speck

12 g Provolone piccante Valpadana Dop grattugiato

10 g burro

10 ml olio evo

8 g cipolla maturata

8 g speck rosolato

10 g isomalto

32 g uova

10 g ricotta

15 g farina di mandorle

70 g farina di riso

12 g fecola patate

0,6 g lievito baking

q.b. sale

10 stampi da savarin da 10/12 g

Sfera di Provolone glassato al melograno

60 g Provolone piccante Valpadana Dop grattugiato170 ml latte10 g burro 6 g farina6 g Martini bianco1,5 g agar agar35 g zucchero5 g pectina5 g gelatina Absolu Cristal6 g glucosioq.b. succo di melograno1. Montare il burro con l'isomalto e il provolone piccante Valpadana Dop grattugiato; unire le uova, la cipolla, lo speck rosolato, la ricotta, le farine e il lievito. Aggiustare di sale e con l'aiuto di una sac a poche inserire il composto negli stampi precedentemente imburrati. Cuocere in forno175°C.per 10 minuti.2. Sciogliere il burro in un pentolino, aggiungere la farina, versare il latte, il provolone, il Martini, l'agar agar e portare tutto a bollore per 3minuti. Frullare e mettere nelle sfere da 20/24 g ciascuna.Abbattere in negativo.3. Unire la pectina con lo zucchero semolato e in una parte di succo di melograno aggiungere il glucosio e portare a bollore per qualche minuto. Far raffreddare e sotto i 60°C. Unire l'Absolu Cristal e il restante succo di melograno. Mettere a riposare 12 ore prima dell'utilizzo.Riscaldare la glassa a 35-40°C e versare sulle sfere in negativo.: disporre la sfera sopra il piccolo savarin e decorare con una fogliolina di gress.

