Ingredienti per l'impasto:

400 g di farina 00

200 g di burro freddo

1 uovo intero + 1 tuorlo

1 cucchiaino di sale

50 ml di acqua

Ingredienti per il ripieno:

500 g di spinaci freschi

500 g di ricotta

4 uova

100 g di Parmigiano Reggiano Dop grattugiato

Sale e pepe q.b.

Torta pasqualina

Procedimento:

1. Preparare l'impasto: in una ciotola, unire la farina, il burro freddo tagliato a cubetti, il sale e l'uovo intero + il tuorlo. Impastare il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo.

2. Aggiungere l'acqua poco alla volta, continuando ad impastare fino ad ottenere un impasto liscio ed elastico. Avvolgerlo con pellicola trasparente e far riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

3. Nel frattempo, lavare gli spinaci e sbollentarli in acqua salata per circa 5 minuti. Scolarli, strizzarli bene e tritarli finemente.

4. In una ciotola, unire gli spinaci tritati, la ricotta, le uova, il parmigiano grattugiato e aggiustare di sale e pepe.

5. Riprendere l'impasto dal frigorifero e dividerlo in due parti, una più grande e una più piccola. Stendere la parte più grande con il mattarello e adagiarla in una teglia da forno imburrata e infarinata, facendola aderire bene ai bordi.

6. Versare il ripieno sulla pasta stesa, livellandolo con un cucchiaio e facendo quattro piccoli incavi per le uova sode che andranno inserite in seguito.

7. Coprire il ripieno con la parte di pasta rimasta e sigillare bene i bordi, cercando di non far fuoriuscire il ripieno. Praticare dei piccoli fori sulla superficie con i rebbi di una forchetta.

8. Infornare in forno preriscaldato a 180°C per circa 45-50 minuti, finché la torta non risulterà dorata e cotta. A 10 minuti dalla fine della cottura, aggiungere le uova sode negli incavi praticati precedentemente.

9. Sfornare e far raffreddare prima di servire la Torta Pasqualina.

