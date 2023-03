Tortino di Provolone Valpadana Dop con cuore morbido, pera poché, composta di fichi e balsamico



Ingredienti per 10 persone

Cuore morbido

30 g Provolone piccante Valpadana Dop

87 ml latte

5 g burro

3 g farina

3 g martini bianco

67 g burro di cacao per glassare

10 stampi a mezza sfera da 10/12 g

300 g Provolone dolce Valpadana Dop grattugiato220 g burro 90 g farina110 g farina di fioretto6 uova10 pirottini di alluminio piccoli da 120 ml e burro spray5 pere coscia piccole25 g zucchero100 ml moscato5 ml succo di limone1 pizzico di sale100 g fichi tagliati a pezzetti20 g zucchero semolato2 ml succo di limone2,5 ml aceto balsamico1. Sciogliere il burro in un pentolino, aggiungere la farina, versare il latte, il provolone, il Martin i, portare tutto a bollore per 3 minuti, frullare e mettere nelle sfere da10/12 g l'una. Abbattere in negativo. A parte sciogliere il burro di cacao e glassare le mezze sfere da abbattute.2. Fare un roux con burro e farina, togliere dal fuoco e aggiungere il provolone grattugiato. Aggiungere le uova una volta che l'impasto e diventato tiepido e frullare con il mixer per renderlo più fluido e omogeneo. Foderare gli stampi in alluminio con burro spray e farina di fioretto. Versare meta impasto nel pirottino, inserire il cuore morbido precedentemente glassato, coprire con l'altro impasto e cuocere:- da frigorifero 200°C per 9 minuti- da congelatore 200°C per 11 minuti3. Pelare le pere, dividerle a meta con uno scavino togliere il torsolo (meglio con parisienne), mettere le mezze pere in una busta sottovuoto con tutti gli ingredienti precedentemente miscelati e chiudere ermeticamente. Cuocere in forno a vapore a 85°C per 20/30minunti circa. Raffreddare con acqua e ghiaccio.4. Per la composta di fichi e balsamico, unire tutti gli ingredienti, far marinare per 2 ore poi cuocere per15/20 minuti.: adagiare il tortino in un piatto piano con la pera accanto e completare con la composta di fichi.

