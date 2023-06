Uovo a lenta cottura, vegetali e panko aromatico

Ricetta di Tommaso Bonseri Capitano, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.

Ingredienti per 10 persone

Uovo cbt

10 uova

q.b. sale

q.b. pepe



Panko allo zafferano

200 g panko allo zafferano

2 g zafferano

50 g olio evo

10 g acqua

10 g sale

20 g timo

1 zeste limone



Crema di sedano rapa

300 g sedano rapa

80 g Crema Gourmet Tre Valli

2 foglie di alloro

q.b. sale

q.b. pepe



Asparagi

10 asparagi

200 g burro

20 g timo

3 foglia di alloro

1 spicchio d'aglio



Decorazioni

erbe aromatiche



Preparazione

Uovo cbt

Cuocere le uova a bassa temperatura per so minuti a 61 °C. Abbattere in acqua e ghiaccio. Rigenerare per 10 minuti a 61 °C per il servizio.



Panko allo zafferano

Con olio, acqua e zafferano preparare un condimento ed utilizzarlo per condire il panko, dopodiché tostarlo in padella. Aromatizzare con timo fresco e zeste di limone. Salare.

Crema di sedano rapa

Tagliare e cuocere il sedano rapa in acqua bollente con una foglia di alloro. Scolare e frullare con la panna fino ad ottenere un composto cremoso. Bilanciare di sapidità.



Asparagi

Pelare gli asparagi e tagliarli a losanghe, saltarli in padella con il burro e gli aromi.



Servizio

Disporre la crema di sedano rapa a semicerchio, rompere l'uovo e adagiarlo al centro della crema, aggiungere gli asparagi a losanghe ed infine coprire l'uovo con il panko. Guarnire con olio ed erbe aromatiche.

