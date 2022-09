Lombo di cervo di Madesimo, crema di nespole fermentate, grano saraceno tostato, petali di fiori eduli

Ingredienti (per 4 persone):

4 pezzi di lombo di cervo da 150 gr ciascuno

1 rametto di timo

1 spicchio d’aglio

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

100 g di fondo di cervo

100 g di Valtellina Superiore Grumello Docg

20 g di burro

150 g di nespole fermentate o marmellata di nespole

50 g di grano saraceno

Olio per friggere qb

I petali di 2-3 fiori eduli

Passaggi

Scaldare l’olio in una padella antiaderente con l’aglio e il timo e rosolare la carne di cervo su tutti i lati per 8-10 minuti a fuoco basso, pepare e salare.

Togliere la carne, l’aglio e il timo dalla padella e mantenerla al caldo a riposare.

Deglassare la padella con il vino aiutandosi con un cucchiaio di legno, ridurre ad un terzo il liquido, aggiungere il fondo di cervo e ridurre ancora alla metà, togliere dal fuoco ed emulsionare con il burro ben freddo, tenere al caldo

Bollire il grano saraceno per 7 minuti in acqua leggermente salata, scolare, friggere per 2 minuti a 180°C e asciugare su carta assorbente





Presentazione

Suddividere la crema di nespole fermentate nei piatti caldi, tagliare i lombi in tre parti, disporli nei piatti a piacimento, nappare con la salsa, aggiungere il grano saraceno tostato e terminare coi i petali di fiori eduli.

