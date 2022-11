Ingredienti:

4 petti di piccione

100 g di carota, sedano, cipolla

1 spicchio d’aglio

4 rametti rosmarino

8 rametti timo

10 gr olio d’oliva

4 dl Asti spumante

50 gr burro

sale e pepe

Petto di piccione all’Asti Spumante

Rosolo i petti salati e pepati da entrambi i lati in olio caldo per 5 min. Tolgo i petti e li tengo al caldo. Nell’olio di cottura aggiungo l’aglio le verdure e le erbe aromatiche rosolando il tutto per 10 min. Elimino il grasso in eccesso aggiungo l’ Asti spumante e faccio ridurre della metà. Filtro al colino fine, regolo di sale e pepe ed incorporo il burro freddo. Tengo al caldo. Scaloppo il petto di piccione nappando con la salsa ed accompagnandolo con triangoli di verdura e polenta.





