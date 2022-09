Ingredienti per 4 persone:

2 piccioni

200 g tamarindo pulito

1 cavolo viola

10 g aceto di Barolo

2 scaloppe foie gras

Sale q.b.

Olio e.v.o. q.b.



Per la purea di cavolo viola:

mettere sottovuoto il cavolo viola tagliato in maniera molto sottile condito con aceto di barolo, sale ed olio. Cuocere a 95 gradi per almeno un’ora. Frullare il tutto in un thermomix aggiungendo il liquido di cottura se necessario creando così una crema liscia e omogenea.

Piccione, cavolo viola, composta di tamarindo

denocciolare il tamarindo e cuocere a fuoco molto basso per almeno un paio d’ore. Frullare il composto fino ad ottenere un composto setoso.50 g pane ammollato nel latte150 g polpa di piccione15 g lardo1 uovo200 g panko100 g farina 00’Olio di semi di arachide q.b.Sale e pepe q.b.Tritare la carne il lardo ed il pane ammollato al tritacarne. Aggiungere l’uovo, il sale e abbondante pepe. Creare delle polpettine da circa 10 grammi e inserire all’interno l’osso del piccione pulito. Panare passando la polpetta prima nella farina, poi nell’uovo e infine nel panno.Friggere in abbondante olio di semi di arachide.cuocere il piccione in padella aiutandosi con del burro e abbondanti aromi. Ultimata la cottura far riposare la carne per almeno mezz’ora. Porzionare il piccione dividendo le supreme e le ali.100 g carota 150 g cipolle 100 g sedano1 mazzo timo1 mazzo maggiorana2 spicchi d’ aglio 5 kg ossa volatili200 ml vino bianco50 g burro freddoGhiaccio q.b.Olio e.v.o. q.b.Tostare in forno le ossa di volatile a 200 gradi per almeno 50 minuti. In una casseruola unire aglio, erbe, la mirepoix di sedano, carota, cipolla e infine le ossa ben tostate. Sfumare con vino bianco e coprire con abbondante ghiaccio e acqua fredda. Cuocere per almeno un giorno a fuoco lento. Filtrate il tutto, ridurre a consistenza desiderata e legare con il burro freddo.





Composizione del piatto: disporre alla base del piatto la crema di cavolo viola, posizionare il petto di piccione, la sua aletta e il foie gras rosolato in padella. Concludere con la composta di tamarindo, la coscetta croccante, il fondo di volatile e qualche punta di maggiorana fresca.

