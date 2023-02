Ingredienti

Per il bignè fritto:

Fibrepan 180 g

Acqua 250 g

Burro 150 g

Uova 10

Per la crema:

Latte fresco 450 g

Panna 50 g

Zucchero semolato 150 g

Tuorlo di uovo 100 g

Amido di riso 50 g

Aroma bacca di vaniglia, agrumi, cannella.

Brighella (gluten free) fritta con crema pasticcera

Preparazione

Portare a ebollizione acqua, burro e sale. Aggiungere il Fibrepan e girare per 30 secondi in modo da creare il pastello. Metterlo poi all'interno di una planetaria e aggiungere le uova poco alla volta. Questo impasto va messo all'interno di una sac à poche. Iniziare a friggere in olio a 180°. Riempire poi il bignè di crema.

Per preparare la crema pasticciera, versare in un tegame i tuorli e sbatterli con lo zucchero. Unire poi l'amido di riso e mescolare con un frustino morbido per ottenere una consistenza cremosa e liscia. Portare a bollire del latte e la panna con la bacca di vaniglia e una scorza di limone. Rovesciare quindi il composto di uova e rimestare con un frustino, aggiungendo un pizzico di cannella fino a quando la crema diventa densa. Infine, far raffreddare e riempire i bignè.

Fibrepan Preparato per Pane, Pizza e Focaccia

Fibrepan è l'originale e inimitabile preparato per lievitati gluten free firmato Farmo. L'eccellente lavorabilità donata all’impasto consente di ottenere prodotti da forno fatti in casa, con ottimi risultati e in tutta leggerezza grazie al basso contenuto di proteine e all'assenza di lattosio.

Fibrepan contiene il 7% di fibre vegetali: fibre di semi di Psyllium, fibre di cicoria e gomma di guar che, grazie alle loro proprietà di assorbire acqua, migliorano la funzionalità dell'intestino e facilitano la digestione. La presenza di Psyllium, inoltre, dona elasticità all'impasto facilitandone la lavorazione e migliorandone le caratteristiche. Questo prodotto è acquistabile, per i residenti in Lombardia, tramite Bonus Celiachia. In vendita su Shop.Farmo.com a € 4,10.

Per maggiori informazioni: www.farmo.com

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.