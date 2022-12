Cassata, zuppetta di arance e cialda croccante

Preparare la meringa italiana con:

17,5 g acqua e 55 g di zucchero portati a 121°C. Versare il composto a filo su 37,5 g di albume unendo 3 g di gelatina sciolta. Unire al composto 45 g di base per cassata ed ultimare con 150 g di panna montata. Mettere in stampini ed abbattere.



Per la zuppetta:

3 dl succo di arancio

10 gocce di fiori d’arancio

4 g di gelespesa

Cassata semifredda zuppetta di arance e cialda croccante

Mescolare e mixare con minipimer. Unire spicchi di arancio a vivo.



Per la cialda:

50 g farina

200 g zucchero a velo

70 g succo arancio

1 arancio grattugiato

25 g mandorle tritate

75 g mandorle a filetti

75 g burro sciolto



Mescolare il tutto e riposare in frigo. Stendere poi sul silpate e cuocere a 170° in forno.



In un piatto fondo mettere la zuppetta, la cassata e decorare con la cialda croccante.



Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.