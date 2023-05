Cheesecake

Ideale per chiudere il pranzo in maniera golosa, la cheesecake è una ricetta semplice che richiede poco tempo. Originaria degli Stati Uniti, si è diffusa in tutto il mondo ed è molto amata anche in Italia. Ecco come prepararla.

Ingredienti:

Per la base

200 g di biscotti secchi (tipo Digestive)

100 g di burro fuso

Per la crema al formaggio

600 g di formaggio cremoso (tipo Philadelphia)

200 g di zucchero semolato

4 uova medie

1 cucchiaio di succo di limone

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Preparazione:

Preriscalda il forno a 170°C e prepara una teglia a cerniera di circa 22 cm di diametro. Trita i biscotti secchi in un mixer fino a ottenere una polvere fine. Aggiungi il burro fuso ai biscotti tritati e mescola bene fino a ottenere un composto sabbioso. Versa il composto di biscotti nella teglia a cerniera e livellalo con il dorso di un cucchiaio fino a creare uno strato uniforme. Metti la teglia nel frigorifero per circa 30 minuti per far solidificare la base. In una ciotola grande, lavora il formaggio cremoso con lo zucchero semolato fino a ottenere un composto liscio e cremoso. Aggiungi le uova, una alla volta, continuando a mescolare fino ad incorporare completamente ogni uovo. Aggiungi il succo di limone e l'estratto di vaniglia al composto di formaggio e mescola bene. Versa la crema di formaggio sulla base di biscotti preparata precedentemente e livellala con una spatola. Inforna la cheesecake in forno caldo per circa 45-50 minuti, o fino a quando la superficie risulta dorata e la crema al formaggio risulta soda. Sforna la cheesecake e lasciala raffreddare completamente a temperatura ambiente. Copri la cheesecake con pellicola trasparente e mettila in frigorifero per almeno 4 ore, meglio se tutta la notte. Prima di servire, sforma la cheesecake dalla teglia e decora a piacere con frutta fresca, cioccolato fuso o salsa di frutti di bosco.

