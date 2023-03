Ingredienti

500 g di farina

150 g di zucchero

200 g di burro

5 uova

100 g di uvetta

Scorza di limone grattugiata

50 g di lievito di birra

Mandorle e zucchero granulato per decorare

La colomba pasquale

Preparazione:

1. Sciogliete il lievito in 50 ml di latte tiepido.

2. In una ciotola, mescolate la farina con lo zucchero e la scorza di limone grattugiata.

3. Aggiungete le uova, il burro ammorbidito a temperatura ambiente, l'uvetta e il lievito sciolto nel latte.

4. Mescolate bene fino ad ottenere un impasto morbido ed omogeneo.

5. Coprite l'impasto e lasciatelo lievitare per almeno 2 ore.

6. Versate l'impasto in uno stampo a forma di colomba e lasciatelo lievitare per altre 2 ore.

7. Decorate la colomba con le mandorle e lo zucchero granulato e infornate in forno caldo a 180 gradi per circa 40 minuti.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.