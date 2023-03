Ingredienti per 10 persone:

Per il cremoso al Tolteca

440 g cioccolato Tolteca Novacream

360 g latte intero

360 g panna fresca

120 g tuorlo d'uovo

130 g zucchero semolato



Per il croccante al riso soffiato

60 g cioccolato al latte Miranda Novacream

240 g pralinato alla nocciola

36 g burro

90 g pailleté feuillatine

90 g riso soffiato



Per l'ananas roti

400 g ananas tagliato a cubetti regolari

250 g zucchero

1 limone

½ rametto rosmarino

Cremoso al Tolteca

1. Realizzare la crema inglese e versarla sul cioccolato emulsionando bene, colare in stampi da quenelle e abbattere in negativo: sformare e servire a circa 6°C.2. Sciogliere il cioccolato al microonde aggiungere il burro freddo a pezzettini, il pralinato e alla fine le pailleté e il riso. Stendere e coppare.





3. Pelare l'ananas perfettamente, tagliare a cubetti, lasciare sgocciolare per circa un'ora, miscelare allo zucchero, al succo di mezzo limone e al rametto di rosmarino, cuocere a fuoco vivo fino a 102°C e infine far riposare per almeno 12 ore.

In seconda cottura, cuocere in pentola di rame fino a circa 103°C con il succo di mezzo

limone (circa 10 minuti di ebollizione, fino a quando le gocce raccolte con un cucchiaio non iniziano a gelificare).



Presentazione del piatto: disporre alla base il croccante al riso soffiato, poggiare sopra la quenelle di cremoso al tolteca e servire con accanto l'ananas guarnito con zucchero di canna e caramellato.

