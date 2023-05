Crostata alla Nutella

La crostata alla Nutella: è la torta giusta per chi ama i dolci golose. Ecco la ricetta per prepararla:

Ingredienti:

• 200 g di Nutella

• 4 uova

• 100 g di zucchero semolato

• 100 g di farina 00

• 1 bustina di lievito per dolci

• 100 ml di latte intero

• 50 g di burro fuso

Preparazione:

1. In una ciotola capiente, sbatti le uova insieme allo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso e chiaro.

2. Aggiungi la Nutella e mescola bene con una spatola, fino ad ottenere un composto omogeneo.

3. Aggiungi la farina setacciata e il lievito per dolci, e mescola bene fino ad incorporare gli ingredienti.

4. Aggiungi il latte e il burro fuso, e mescola bene fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo.

5. Versa l'impasto in una tortiera da 22 cm di diametro imburrata e infarinata, livellando bene la superficie con una spatola.

6. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 25-30 minuti, o fino a quando la torta risulta dorata e la superficie è asciutta al tatto.

7. Lascia raffreddare la torta per alcuni minuti prima di sformarla dalla tortiera.

8. Servi la torta alla Nutella a temperatura ambiente, cosparsa di zucchero a velo se lo desideri.

