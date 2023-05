Crostata alla ricotta

Semplice da realizzare, la crostata alla ricotta è una torta ideale per colazione, dopo i pasti o per una merenda veloce. Ecco come prepararla.

Ingredienti:

Per la pasta frolla:

•250 g di farina 00

•125 g di burro freddo

•100 g di zucchero a velo

•1 uovo

•Scorza grattugiata di un limone

•Un pizzico di sale

Per la farcia:

•500 g di ricotta fresca

•150 g di zucchero semolato

•3 uova medie

•Scorza grattugiata di un limone

•1 cucchiaino di estratto di vaniglia

•30 g di farina 00

Preparazione:

1.Inizia preparando la pasta frolla: in una ciotola grande setaccia la farina con lo zucchero a velo e il pizzico di sale.

2.Aggiungi il burro freddo tagliato a cubetti e lavora il tutto con le dita fino a ottenere un composto sabbioso.

3.Aggiungi l'uovo e la scorza di limone grattugiata e lavora velocemente l'impasto fino a formare una palla liscia e omogenea.

4.Avvolgi l'impasto nella pellicola trasparente e lascialo riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

5.Nel frattempo prepara la farcia: in una ciotola grande mescola la ricotta con lo zucchero semolato fino a ottenere un composto liscio e cremoso.

6.Aggiungi le uova, una alla volta, continuando a mescolare fino ad incorporare completamente ogni uovo.

7.Aggiungi la scorza di limone grattugiata, l'estratto di vaniglia e la farina setacciata, mescolando bene fino a ottenere una crema liscia e omogenea.

8.Riprendi la pasta frolla dal frigorifero e stendila con un matterello su una superficie infarinata, fino a formare un disco di circa 3 mm di spessore.

9.Rivesti una tortiera da crostata di circa 24 cm di diametro con la pasta frolla, bucherellando il fondo con una forchetta.

10.Versa la crema di ricotta sulla pasta frolla, livellandola con una spatola.

11.Inforna la crostata in forno caldo a 180°C per circa 45-50 minuti, o fino a quando la superficie risulta dorata e la crema di ricotta risulta soda.

12.Sforna la crostata e lasciala raffreddare completamente a temperatura ambiente.

13.Prima di servire, decora a piacere la crostata con zucchero a velo e fettine di limone.

