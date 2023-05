Crostata di ricotta e limone

La crostata di ricotta e limone è amata in tutta Italia, ottima per chi ama il sapore fresco e acidulo del limone.

Ingredienti per la pasta frolla:

• 250 g di farina 00

• 125 g di burro freddo

• 100 g di zucchero a velo

• 1 uovo intero

• Scorza di limone grattugiata

Ingredienti per la farcia:

• 500 g di ricotta fresca

• 150 g di zucchero semolato

• 3 uova medie

• Succo di 2 limoni

• Scorza di limone grattugiata

Preparazione della pasta frolla:

1. In una ciotola capiente, setaccia la farina e il zucchero a velo.

2. Aggiungi il burro freddo tagliato a cubetti e lavora il tutto con le mani, fino ad ottenere un composto sabbioso.

3. Aggiungi l'uovo intero e la scorza di limone grattugiata, e impasta fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo.

4. Avvolgi l'impasto con la pellicola trasparente e lascialo riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Preparazione della farcia:

1. In una ciotola grande, mescola la ricotta con lo zucchero semolato fino ad ottenere un composto omogeneo.

2. Aggiungi le uova, una alla volta, mescolando bene tra un'aggiunta e l'altra.

3. Aggiungi il succo di limone e la scorza grattugiata, mescolando bene fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo.

Montaggio della crostata:

1. Prendi la pasta frolla dal frigorifero e stendila su una superficie leggermente infarinata, fino ad ottenere uno spessore di circa 3 mm.

2. Rivesti una tortiera da 22 cm di diametro con la pasta frolla, facendo aderire bene ai bordi e bucherellando il fondo con una forchetta.

3. Versa la farcia di ricotta e limone sulla base di pasta frolla.

4. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 45-50 minuti, o fino a quando la crostata risulta dorata e la farcia è cotta al centro.

5. Sforna e lascia raffreddare completamente prima di servire.

