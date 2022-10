Ingredienti: (Stampo da 20 centimetri di diametro)



Per la frolla:

• 250 g Mix C per dolci Schär

• 120 g burro

• 2 tuorli medi

• 1 albume

• 100 g zucchero semolato

• 1 cucchiaio di zeste di limone grattugiate



Per il ripieno:

• 400 g frutti di bosco surgelati

• 30 g Mix C per dolci Schär

• 60 g zucchero semolato



Per il ripieno:

• 10 g zucchero di canna

• 10 ml latte



L’ingrediente magico: Mix-C - Torte e biscotti Schär

Mix-C è una farina senza glutine e senza lattosio, ideale per preparare con successo torte, dolcetti, biscotti, creme. Rende l’impasto facile da lavorare, non appiccicoso, senza grumi e regala alle torte una consistenza ed un sapore deliziosi. Fatta con ingredienti di alta qualità, contiene farina di lenticchie ed è priva di frumento e zuccheri aggiunti. Disponibile in una confezione da 1 kg.

Crostata mostruosa

Preparazione

1. Versare in una ciotola la farina Mix C e lo zucchero e mescolare con un cucchiaio di legno. Aggiungere il burro, freddo di frigo, tagliato a tocchetti, due tuorli da uova medie e un albume, infine un cucchiaio colmo di zeste di un limone biologico.



2. Impastare tutti gli ingredienti, formando una palla soda e liscia e riporla in frigo per 30 minuti, avvolta nella pellicola trasparente.



3. Preparare la farcitura della crostata mostruosa, versando in una padella i frutti di bosco ancora surgelati e 60 g di zucchero. Mescolare con un cucchiaio, in modo che lo zucchero si sciolga, quindi aggiungere i 30 g di Mix C per dolci e mescolare per altri dieci minuti, fino ad ottenere una crema in cui si sono amalgamati alcuni dei frutti di bosco e si è addensato il succo con la farina e lo zucchero. Spegnere e lasciar raffreddare.





4. Accendere il forno a 180°, estrarre dal frigo la frolla, dividerla in due metà e stendere due dischi di impasto dello spessore di mezzo centimetro. Con il primo disco, foderare lo stampo da crostata dal diametro da 20 centimetri, bucherellandone il fondo con i rebbi di una forchetta. Sull’altro disco di frolla con un coltello affilato ritagliare la sagoma di occhi, naso e bocca di un volto mostruoso.



5. Riempire il guscio di frolla con la crema di frutti di bosco e coprire con il disco di frolla intagliato con la faccia del mostro. Ritagliare i bordi di frolla in eccesso, spennellare con un cucchiaio di latte la superficie della crostata e spolverare con zucchero di canna. Infornare a 180° per 45 minuti, fino a doratura della frolla, quindi sfornare e far raffreddare completamente prima di togliere il dolce dallo stampo. Conservare la crostata in frigo, sotto una campana di vetro, fino al momento

di portarla in tavola.