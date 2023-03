Scopri le altre ricette che puoi preparare per celebrare la festa della donna in grande stile!

Ingredienti per i cupcakes:

1 tazza e mezzo tazze di farina 00

1 cucchiaino di lievito per dolci

1/4 cucchiaino di bicarbonato di sodio

1/4 cucchiaino di sale

1/2 tazza di burro ammorbidito

1 tazza di zucchero semolato

2 uova grandi

1/2 tazza di latte intero

1 cucchiaino di estratto di vaniglia



Ingredienti per il frosting:

1/2 tazza di burro ammorbidito

2 tazze di zucchero a velo

1/2 cucchiaino di estratto di rosa

1-2 cucchiai di latte intero

colorante alimentare rosa (opzionale)

Cupcake alla vaniglia con frosting alla rosa

Preriscaldare il forno a 180°C e preparare una teglia da 12 muffin con pirottini di carta.In una ciotola media, setacciare insieme la farina, il lievito per dolci, il bicarbonato di sodio e il sale.In una grande ciotola, crema il burro e lo zucchero insieme fino a quando il composto risulta soffice e spumoso.Aggiungere le uova una alla volta, mescolando bene dopo ogni aggiunta.Aggiungere la miscela di ingredienti secchi in 3-4 volte alternando con il latte e l'estratto di vaniglia, iniziando e finendo con gli ingredienti secchi, mescolando delicatamente fino ad ottenere un composto omogeneo.Distribuire l'impasto nei pirottini riempiendoli per 2/3 circa.Cuocere in forno per circa 18-20 minuti o fino a quando un stuzzicadenti inserito nel centro di un cupcake esce pulito.Togliere dal forno e lasciare raffreddare completamente sulla griglia.In una grande ciotola, crema il burro con uno sbattitore elettrico fino a quando è morbido e soffice.Aggiungere gradualmente lo zucchero a velo, continuando a mescolare fino a quando il composto è leggero e spumoso.Aggiungere l'estratto di rosa e il latte e continuare a mescolare fino a quando il frosting ha raggiunto la consistenza desiderata.Aggiungere il colorante rosa se si desidera e mescolare fino a quando il frosting ha il colore desiderato.





Decorazione

Con l'aiuto di una sac à poche e di una bocchetta a stella, decorare i cupcake con il frosting alla rosa.

Guarnire con fiori di rosa commestibili o altre decorazioni a piacere.