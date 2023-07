Dacquoise alle mandorle con crema e albicocca

Dacquoise alle mandorle con crema, sorbetto di albicocca, soffice al dragoncello e albicocche fondenti

Dacquoise alle mandorle con crema, sorbetto di albicocca, soffice al dragoncello e albicocche fondenti.

Il Pastry Chef Manuel Ferrari ha scelto tre farine della gamma Le Sinfonie di Agugiaro & Figna per i suoi dolci, che propone agli ospiti di Villa Serbelloni durante l’estate 2023: qui la Dacquoise alle mandorle.

Ingredienti

Crema alla mandorla

100 gr latte di mandorla

10 gr zucchero di semolato

10 gr amido di riso

10 gr amido di mais

20% di mascarpone



Pan di Spagna neutro Dragoncello

165 gr uova

40 gr tuorlo

110 gr zucchero semolato

80 gr acqua e dragoncello

5 gr lievito chimico

75 gr Farina Frolla Le Sinfonie Agugiaro & Figna

10 gr succo di limone

70 gr olio di semi

20 gr amido di riso

Sorbetto albicocca Pacojet

500 gr polpa albicocca

175 gr sciroppo 1 a 1

170 gr acqua

Dacquoise alla Mandorla di Noto

150 gr albume

50 gr zucchero semolato

150 gr zucchero a velo

135 gr farina di mandorla

Gavotte

330 gr acqua

30 gr burro

2,5 gr fior di sale

100 gr zucchero a velo

30 gr Farina Pan di Spagna Agugiaro & Figna

72 gr albume

1 baccello di vaniglia Bourbon

Gelatina all’albicocca

100 gr Polpa albicocca

16 gr destrosio

12 gr gelatina idratata

110 gr acqua



Gel alla menta

150 gr acqua

25 gr sciroppo di menta

5 gr gelatina idratata

25 gr alcool di menta

1,6 gr agar agar

10 foglie di menta

Preparazione

Crema alla mandorla

Cuocere i liquidi con gli amidi e a freddo aggiungere la parte grassa.

Pan di Spagna neutro Dragoncello

Portare a ebollizione acqua con olio e dragoncello e una volta raffreddato il composto aggiungere tutti gli ingredienti, frullare, aggiungere una punta di colorante verde idrosolubile, passare a colino e mettere in sifone con 2 cariche. Cottura in microonde, potenza 1000w per 45 secondi.

Sorbetto albicocca Pacojet

Mixare tutto assieme e mettere a pacojet.

Dacquoise alla Mandorla di Noto

Montare gli albumi con lo zucchero semolato, aggiungere lo zucchero a velo, a parte unire con una marisa la farina di mandorla alla montata. Cottura a 90° forno ventilato valvola aperta per 3 ore.

Gavotte

Far bollire l’acqua con burro e sale, versarla sullo zucchero e la farina setacciata, e una volta che il composto è liscio, aggiungere albumi e vaniglia. Stendere su un silapat di 2 mm e cuocere a 170° per circa 20 minuti.

Gel alla menta

Bollire i liquidi con agar agar e poi aggiungere la colla di pesce e la menta fresca, non far gelificare il composto. Frullare a couter.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.